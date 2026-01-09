Martedì 13 gennaio una serata-evento celebra il ventennale del polo culturale e inaugura il progetto ‘Capolavoro al Forte’ con l’esposizione del ‘San Giovanni Battista’ di Caravaggio.

Il Forte di Bard celebra vent’anni di attività e lo fa con un evento di grande valore simbolico e artistico. Martedì 13 gennaio 2026 ricorre infatti il ventesimo anniversario dall’inaugurazione del complesso monumentale, avvenuta nel 2006 al termine di un imponente intervento di recupero durato dieci anni. Per l’occasione, l’Associazione Forte di Bard ha organizzato una serata-evento che segna anche l’avvio di un nuovo progetto espositivo di alto profilo.

Nel corso delle celebrazioni sarà presentato in anteprima Capolavoro al Forte, un ciclo che porterà nella ex Cappella militare, fino al 2028, tre grandi capolavori dell’arte italiana, uno per ogni anno. Ad aprire il progetto è un’opera straordinaria firmata da Michelangelo Merisi detto Caravaggio: San Giovanni Battista, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma.

Il dipinto, espressione della piena maturità artistica di Caravaggio, restituisce tutta la forza emotiva e la tensione drammatica che caratterizzano la sua pittura. Si tratta di una rappresentazione intensa e inedita del santo, pensata come racconto di redenzione ma legata, secondo la tradizione critica, agli ultimi anni di vita dell’artista, segnati dall’esilio e da una morte prematura.

Forte di Bard / Foto di Roberto Roux da Ufficio Stampa

«Per onorare nel migliore dei modi questa tappa importante della seconda vita del Forte di Bard, trasformato da fortezza di difesa a luogo di arte e cultura – spiega la presidente Ornella Badery – abbiamo scelto un artista capace di esprimere in modo universale la qualità delle opere che il mondo ci invidia. La risposta unanime è stata Caravaggio». La presidente ha inoltre ringraziato la Galleria Borghese e la direttrice Francesca Cappelletti per la collaborazione e la disponibilità.

La festa per il ventennale proseguirà in serata con un evento aperto gratuitamente al pubblico a partire dalle ore 20.30. L’accesso è consentito previa prenotazione tramite form online sul sito fortedibard.it, fino a esaurimento dei posti disponibili. Dopo la visita all’opera, la serata continuerà con il taglio della torta celebrativa e un brindisi accompagnato da un dj set di Radio Monte Carlo, con la partecipazione dello speaker Marco Porticelli.

La mostra Caravaggio. San Giovanni Battista sarà aperta al pubblico dal 14 gennaio al 6 aprile 2026. Il programma del ventennale del Forte di Bard proseguirà per tutto l’anno con una serie di appuntamenti tematici, contrassegnati dal logo celebrativo dei 20 anni. E ogni mese sarà dedicato a un ambito di interesse del Forte, attorno al quale ruoteranno iniziative ed eventi collaterali.

Forte di Bard / Foto da Ufficio Stampa Forte di Bard / Foto di Roberto Roux da Ufficio Stampa

In occasione della giornata di martedì 13 gennaio, il Forte di Bard adotterà un orario speciale: mostre e musei saranno aperti dalle 14.00 alle 18.00. La chiusura della biglietteria sarà alle 17.00.

Immagini da Ufficio Stampa