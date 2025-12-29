Il Museo delle Storie di Bergamo presenta il programma 2026 con rassegne teatrali, laboratori per famiglie, visite by night e un campus estivo.

Il Museo delle Storie di Bergamo si prepara a un 2026 pieno di emozioni e scoperte. Con un calendario attività rinnovato che trasforma i suoi luoghi storici in palcoscenici vivi e interattivi. Dal Convento di San Francesco alla Rocca, dal Campanone al Museo Donizettiano, dalla Torre dei Caduti alle Mura Veneziane. Questi spazi diventano, infatti, scenari per itinerari, giochi, teatro, laboratori, visite serali e un campus estivo dedicato ai più piccoli. L’obiettivo resta sempre lo stesso: rendere la storia accessibile e partecipata, attraverso la narrazione e l’esperienza diretta.

Il programma si articola in quattro rassegne consolidate: Si alzi il sipario! (spettacoli teatrali), Famiglie in Museo (attività per bambini e adulti), By Night (visite serali) e le iniziative sulle Mura di Bergamo. Ma non mancano novità, come la visita notturna alla Torre dei Caduti, e il ritorno di format apprezzati.

Ad aprire Si alzi il sipario!, domenica 18 gennaio, sarà Mura o non Mura: questo è il dilemma, una narrazione teatrale in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce che catapulta il pubblico nel Cinquecento, tra le tensioni della costruzione delle fortificazioni veneziane. Per le famiglie, Famiglie in Museo debutta l’8 febbraio con Capitani coraggiosi, laboratorio al Museo Mura di Bergamo per bambini dai 6 agli 11 anni. In programma, giochi, osservazioni e attività manuali per esplorare la vita durante un assedio rinascimentale.

Le serate magiche arrivano con By Night: il primo appuntamento è l’11 aprile con Campanone by night, salita alla torre civica per ammirare Bergamo illuminata tra rintocchi e panorami mozzafiato. E il 2026 riserva una novità assoluta con Torre dei Caduti by night, per scoprire la Bergamo moderna dallo skyline notturno. Le Mura Veneziane restano protagoniste con itinerari come Inside Out: le Mura di Bergamo (22 marzo), dalla Cannoniera di San Michele al museo, per toccare con mano l’architettura militare.

Grazie al sostegno di Lions International Bergamo Colleoni e Nepios, torna il campus estivo Che spettacolo la storia!, due settimane per bambini 6-11 anni, con mattine dedicate alla scoperta dei luoghi museali e pomeriggi di improvvisazione teatrale guidati da Teatro d’Acqua Dolce. Tema 2026, le Mura. Tutte le attività sono prenotabili su Ticketlandia fino a esaurimento posti, con attenzione a accessibilità, sostenibilità e qualità scientifica.

Immagini da Ufficio Stampa