Dal 19 dicembre al 31 gennaio il Castello di Gorizia ospita un video mapping gratuito nella Corte dei Lanzi: un viaggio immersivo tra cavalieri, dame e vita medioevale.

Il Castello di Gorizia amplia la propria offerta culturale e multimediale con un nuovo progetto capace di coniugare innovazione tecnologica e valorizzazione storica. Dal 19 dicembre al 31 gennaio, la suggestiva Corte dei Lanzi diventa il palcoscenico di un video mapping tematico che accompagna il pubblico in un viaggio immersivo tra Medioevo e Rinascimento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Intitolato Nel Castello tra Conti e cavalieri, dame e servitori, lo spettacolo è parte delle iniziative sviluppate nell’ambito del Bando Borghi e si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento del maniero. Le proiezioni, della durata di circa quindici minuti, sono a ingresso gratuito e vengono proposte due volte al giorno. Ovvero, alle 18.30 e alle 19.30, durante tutti i giorni di apertura del Castello.

Attraverso immagini, luci e suoni, il pubblico viene immerso nella vita quotidiana della fortezza. Con tutti i personaggi che la abitavano e scene evocative di danze, banchetti, feste di corte, investiture cavalleresche e momenti d’armi. Non solo spettatori, ma parte integrante della narrazione, i visitatori sono coinvolti in un’esperienza che trasforma lo spazio storico in un racconto vivo e partecipato.

Bumbaca Gorizia 30_01_2025 Piazza Transalpina, finiti i lavori @Pierluigi Bumbaca fotografo da Ufficio Stampa

Il progetto coinvolge la Ditta ETT di Genova che ha impiegato sei proiettori per una potenza complessiva di 86.500 lumen. La Corte dei Lanzi si anima, così, di scenari immersivi che dialogano con l’architettura storica del Castello. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Ministero della Cultura, Regione, EDR Gorizia ed ERPAC.

«Il Castello, monumento simbolo della storia millenaria della nostra città, diventa sempre più bello e godibile», sottolinea il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Ed evidenzia come le dotazioni multimediali arricchiscano arredi storici e opere d’arte. Per offrire ai visitatori nuove chiavi di lettura e un’immersione più profonda nell’atmosfera del luogo.

LEGGI ANCHE: — Rovigo riscopre Cibotto: a Palazzo Roncale un ritratto sorprendente dello scrittore

Gli spettacoli non sono previsti nelle giornate di mercoledì 24 e 31 dicembre, né nei giorni di chiusura del Castello, ovvero il lunedì, Natale e Capodanno. Il Castello di Gorizia è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.15. Durante il periodo festivo sarà eccezionalmente visitabile anche martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. I biglietti per la visita al Castello possono essere acquistati anche online tramite il circuito Vivaticket.

A supporto della fruizione è attiva anche la navetta gratuita drop on drop off APT Gorizia, che collega il Castello con Borgo Castello attraverso un itinerario ad anello. Il servizio rientra nel progetto Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo castello crocevia di popoli e culture, finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU e promosso dal Ministero della Cultura per la rigenerazione dei piccoli siti culturali.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock