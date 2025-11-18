Un weekend all’insegna dell’arte e della cultura nei borghi toscani della Val d’Elsa, tra visite guidate, opere d’arte contemporanea e incontri con artisti di fama internazionale.

Sabato 22 e domenica 23 novembre, l’Associazione Arte Continua, con il patrocinio dei Comuni di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano, organizza le Giornate per l’arte contemporanea. Evento che coniuga la bellezza del territorio con la forza espressiva dell’arte contemporanea. Attiva in Val d’Elsa dal 1990, l’associazione promuove progetti capaci di creare ponti tra paesaggio, architettura e comunità, restituendo agli spazi urbani un ruolo centrale nei processi di trasformazione culturale e sociale.

La manifestazione prende il via alle 15:30 in Piazza del Duomo a Colle di Val d’Elsa, con una visita al Palazzo Pretorio. A fare da guida nella sede della collezione archeologica cittadina il direttore Giacomo Baldini. All’interno del museo, una sezione dedicata all’arte contemporanea espone opere iconiche come Red Girl di Kiki Smith, oltre ai lavori di Moataz Nasr e Sol LeWitt, e anticipa l’installazione di Leandro Erlich in arrivo a UMoCA – Under Museum of Contemporary Art.

La passeggiata prosegue tra le opere disseminate nel centro storico nell’ambito del progetto Arte all’Arte, offrendo un’esperienza immersiva tra arte e città. Quindi, alle 18:30, il Museo San Pietro apre le sue porte per un percorso espositivo che ripercorre la storia di Colle di Val d’Elsa. L’evento prevede la presentazione, a cura di Mario Cristiani, presidente di Associazione Arte Continua, delle opere donate da artisti internazionali. Tra loro Leandro Erlich, Tobias Rehberger, Carsten Höller, Antony Gormley, Kiki Smith, Jannis Kounellis, Nari Ward, Loris Cecchini.

Cai Guo-Qiang, UMoCA – Under Museum of Contemporary Art, Ponte di San Francesco, Colle di Val d’Elsa. In mostra Tobias Rehberger, Nel futuro acceso/spento Foto Ela Bialkowska OKNO Studio

Durante la serata saranno inoltre presentate la nuova mostra di Leandro Erlich (in programma a marzo 2026 a UMoCA) e l’opera permanente di Tobias Rehberger, commissionata dal Comune per la città di Colle di Val d’Elsa. A seguire, la giornata si conclude con una cena di raccolta fondi e una performance musicale del cantautore Giovanni Caccamo.

Da Colle Val d’Elsa a Boggibonsi

Domenica alle 10:00, sotto la guida di Mario Cristiani, è in programma una passeggiata a Poggibonsi alla scoperta delle installazioni del progetto Arte all’Arte. Il percorso parte dalla Fortezza Medicea del Poggio Imperiale, dove sono custodite opere di Mimmo Paladino, Antony Gormley e Kiki Smith. Poi, prosegue verso la Fonte delle Fate e la Sala Quadri del Comune, spazi che ospitano opere pittoriche sempre di Paladino. Infine, si concluder tra le vie della città con le sette opere donate da Gormley.

Sol LeWitt, Concrete Blocks, Palazzo Pretorio, Colle di Val d’Elsa ©Associazione Arte Continua Anish Kapoor, Underground, Torrione di Sant’Agostino, San Gimignano. Foto Ela Bialkowska

Un weekend, dunque, che unisce arte, storia e comunità. E rende la Val d’Elsa una tappa per chi vuole scoprire la Toscana contemporanea attraverso lo sguardo dei suoi grandi artisti.

In copertina: lya Kabakov, La voce che si indebolisce, Bastione di Sapia, Colle di Val d’Elsa. Foto Attilio Maranzano