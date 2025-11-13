Vivi ‘Wicked’ con Airbnb: Cynthia Erivo apre il rifugio di Elphaba ai fan tra arte, natura e cinema. Esperienza gratuita e notte esclusiva nel bosco.

In vista dell’arrivo nelle sale di Wicked: For Good il 19 novembre, Airbnb trasforma il mondo di Oz in un’esperienza artistica e sensoriale. Scopri il Rifugio di Elphaba con Cynthia Erivo non è solo un evento per fan: è un’immersione totale nell’immaginario visivo di Wicked, guidata dalla sua protagonista assoluta. Cynthia Erivo – artista pluripremiata, vincitrice di un Grammy, un Emmy e tre volte candidata all’Oscar – accoglierà infatti un gruppo di ospiti nel rifugio segreto della Strega dell’Ovest, nascosto tra gli alberi di Thousand Oaks, California.

Un rifugio che è anche un’installazione vivente

Il rifugio si presenta come un’opera scenografica immersa nella natura: rami intrecciati, fiori selvatici e materiali organici modellano un ambiente che sembra respirare, sospeso tra la poetica della foresta e le atmosfere visionarie del film. È uno spazio progettato per raccontare l’evoluzione di Elphaba attraverso forme, texture e dettagli simbolici che richiamano la sua forza, la sua fragilità e la sua unicità.

«Elphaba mi ha insegnato che le nostre differenze sono la nostra forza. – afferma Cynthia Erivo – La sua storia mi ha trasformata e non vedo l’ora di condividerla».

Un viaggio narrativo insieme alla Strega dell’Ovest

Durante l’esperienza, gli ospiti scopriranno gli elementi iconografici del personaggio come se fossero opere esposte in un micro-museo all’aperto: il cappello, la scopa, il libro degli incantesimi. L’incontro comprende un tè attorno al fuoco con miscele ispirate alla foresta, una passeggiata guidata tra installazioni naturali e oggetti originali dal set, un momento musicale immersivo che richiama la musicalità magica della foresta di Oz, e un laboratorio di artigianato in cui intrecciare una scopa utilizzando materiali naturali.

Un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’attrice il modo in cui il personaggio ha influenzato la sua sensibilità artistica, lasciandosi avvolgere da un’esperienza che fonde natura, cinema e immaginazione.

Come partecipare

Le candidature per l’esperienza con Cynthia Erivo saranno aperte dall’11 novembre alle ore 16:00 CET fino al 13 novembre alla stessa ora su airbnb.com/wickedforgood. L’attività è gratuita e riservata a un massimo di 20 ospiti.

Per chi non riuscirà a partecipare, la magia continua: il 6 dicembre il rifugio aprirà eccezionalmente per una notte a due ospiti, offrendo un pernottamento immersivo sotto le stelle, un vero e proprio tableau vivant ispirato all’universo di Oz. Candidature su airbnb.com/wickedforgoodretreat dall’11 novembre alle ore 16:00 CET fino al 20 novembre.