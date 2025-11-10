Royal Caribbean trasforma il nuovo Royal Beach Club Paradise Island in una galleria d’arte con 11 artisti bahamiani.

Royal Caribbean porta il suo programma Artist Discovery dalla nave alla terraferma, trasformando il futuro Royal Beach Club Paradise Island – in apertura a dicembre 2025 – in una galleria a cielo aperto. Per questa prima destinazione della Royal Beach Club Collection, la compagnia ha selezionato 11 artisti bahamiani chiamati a raccontare, attraverso murales e sculture, la bellezza e lo spirito delle isole.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Disney illumina Selfridges: arte e magia di Natale a Londra

«Non potremmo essere più entusiasti nel presentare il gruppo dell’Artist Discovery Program per il Royal Beach Club Paradise Island, un gruppo di artisti che hanno una vera passione per il loro mestiere e la loro patria, le Bahamas. – ha dichiarato Philip Simon, presidente di Royal Caribbean Group Bahamas – La cultura bahamiana è nota per essere vivace e dinamica, e le opere create da questi artisti porteranno in tutta la nostra destinazione questa energia e il bellissimo paesaggio delle Bahamas».

Royal Caribbean Royal Beach Club: arte, cultura e paesaggio

L’Artist Discovery Program di Royal Caribbean è stato ideato per offrire agli artisti locali emergenti l’opportunità di far conoscere le loro opere d’arte a un pubblico internazionale. Attraverso questa iniziativa gli artisti hanno potuto usufruire di fondi di diversa entità per creare opere d’arte speciali, quali murales di grandi dimensioni e sorprendenti sculture, che saranno esposte in tutta l’isola.

Le opere d’arte del Royal Beach Club Paradise Island incarneranno tre temi principali: Underwater Adventures, che metterà in risalto la ricca vita marina delle Bahamas; Junkanoo Jubilee, che celebrerà le tradizioni musicali, di danza e festive dell’isola e della sua gente; e Bahama Bliss, che trasmetterà l’idea di tranquillità, evasione e relax.

In particolare, due delle opere d’arte che saranno esposte includeranno un vivace murale alto 7 metri, creato dall’artista visivo locale Allan Wallace, ispirato alla festa tradizionale di Junkanoo e incentrato sulla cultura e la fauna selvatica delle Bahamas, e un’opera ispirata alle cartoline vintage che darà un caloroso benvenuto al Paradise di Paradise Island, realizzata dalla ritrattista Deldra Sands.

June Collie

Undici artisti bahamiani per un progetto di arte pubblica

Minolta Butler realizzerà murales in tre location, utilizzando tecniche tradizionali e materiali inusuali come caffè e vino, mentre June Collie firmerà una delle quattro sculture di fenicotteri ispirate all’infanzia a Nassau e ai temi della femminilità e della vita caraibica. Preston Hanna, noto per la sua visione coraggiosa e inclusiva, creerà una scultura dallo stile vibrante, e Amaani Hepburn dipingerà un murale dedicato al legame tra natura e persone. Chaavanté Newton darà vita a due murales nei bar del club, con colori fluidi e composizioni stratificate, mentre John Paul firmerà due opere che fondono teoria del colore e paesaggi tropicali.

Deldra Sands, ritrattista, realizzerà un murale e una scultura di fenicotteri dedicati alla bellezza dei volti e della natura locale, e Lamaro Smith, artista e illustratore, firmerà tre murales che raccontano la comunità e la vitalità bahamiana. Nei suoi lavori, Edrin Symonette intreccerà terra e mare in un racconto di connessione e celebrazione, mentre Allan Wallace accoglierà i visitatori con un murale di forte impatto visivo dedicato alle vibrazioni delle isole. Completa la selezione Angelika Wallace-Whitfield, che con murales e sculture porterà in tutto il club una tavolozza ispirata alla flora, ai cibi e alla festa di Junkanoo.

Angelika Wallace Whitfield

Il Royal Beach Club Paradise Island offrirà tre aree – Party Cove, Chill Beach e Family Beach – per vivere l’esperienza perfetta in spiaggia tra arte, musica e relax, dal bar galleggiante più grande del mondo al ritmo dei DJ set fino alle zone family immerse nell’acqua turchese.