Sabrina Carpenter apre la sua penthouse su Airbnb per ‘Short n’ Sweet TV’: un’esperienza immersiva tra trucco, danza e glamour a Los Angeles.

Dopo aver conquistato le classifiche mondiali con Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter porta il suo universo pop nel mondo reale. La popstar statunitense sarà la protagonista della nuova Esperienza esclusiva Airbnb, disponibile il 18 novembre 2025, trasformando la sua penthouse di Los Angeles nel set di Short n’ Sweet TV with Sabrina Carpenter.

Un format immersivo e scenografico, ispirato al suo tour mondiale, pensato per far vivere ai fan una giornata da star tra riflettori vintage, costumi scintillanti, coreografie e beauty session. «È incredibile potervi accogliere nella mia penthouse su Airbnb. – racconta Sabrina – Il tour Short n’ Sweet non esisterebbe senza i miei fan, e mi sembra giusto concluderlo insieme, nel posto che ho chiamato casa negli ultimi due anni».

Dietro le quinte come una popstar

L’esperienza, curata nei minimi dettagli, inizia come un vero casting. Gli ospiti verranno accolti sul set da una troupe che scatterà le prime foto ufficiali per immortalare l’inizio dello show. Seguirà un tour privato della penthouse, una ricostruzione fedele degli spazi più iconici della cantante: la toilet a forma di cuore, la vasca retrò con piedini dorati, il camino scenografico che ha fatto da sfondo a molti momenti del tour.

Poi le luci si accendono sul momento beauty: sotto la guida dei make-up artist Carolina Gonzalez ed Evanie Frausto, i fan potranno vivere una sessione di trucco professionale e indossare veri costumi Victoria’s Secret ispirati allo stile Short n’ Sweet – tra sete, vestaglie e calze glitterate.

La giornata proseguirà con una mini lezione di danza diretta dalla coreografa Jasmine JB Badie, con un’ospite speciale dietro la sedia di regia: Sabrina Carpenter stessa. L’esperienza si concluderà con un brindisi insieme alla cantante, sorseggiando il suo iconico espresso tonic analcolico, per un finale dolce e luminoso come la sua musica.

Come partecipare

Solo 20 fan da tutto il mondo potranno prendere parte a questa esperienza gratuita, riservata ai maggiorenni. Le candidature per Short n’ Sweet TV with Sabrina Carpenter sono aperte su airbnb.com/sabrinacarpenter fino al 20 ottobre 2025 alle 17:00 CEST. Viaggio e pernottamento restano a carico dei partecipanti.

Ancora una volta, Airbnb trasforma la cultura pop in esperienza immersiva, confermando il proprio ruolo di piattaforma capace di unire musica, design e storytelling: dal palco al salotto, Short n’ Sweet diventa realtà.