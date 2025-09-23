Via Artis a Brunico, la galleria d’arte a cielo aperto più alta del mondo: un’esperienza unica tra natura, foliage e cultura alpina.

In autunno, Brunico si veste di colori caldi e atmosfere che invitano a rallentare. Tra i boschi che virano dal verde al rosso acceso e i sapori autentici dell’Alto Adige, la città della Val Pusteria diventa una meta ideale per chi cerca esperienze che uniscono natura, cultura e scoperta.

Tra queste, spicca la via Artis, definita la galleria d’arte a cielo aperto più alta del mondo. Si tratta di un anello di sei chilometri che si snoda tra le Dolomiti e la catena alpina principale, punteggiato da sei opere realizzate da artisti locali. Un percorso che non è solo escursionistico, ma anche contemplativo, dove l’arte si intreccia al paesaggio in modo armonico e sorprendente.

Brunico, non solo via Artis: musei e storia

La cultura a Brunico non si ferma qui: dal Museo Civico al MMM Ripa, dal Museo degli Usi e Costumi fino alle esposizioni temporanee nei palazzi storici, ogni tappa offre un viaggio nella storia e nelle tradizioni del territorio. Poco distante, le Piramidi di terra di Perca raccontano invece la forza creativa della natura, con le loro colonne di argilla sormontate da pietre che paiono capitelli scultorei.

A completare il quadro ci sono esperienze attive e sostenibili, grazie al Kronplatz Outdoor Center e al programma KronAktiv: escursioni guidate, tour in bici, vie ferrate e persino percorsi Kneipp, ideali per famiglie e viaggiatori curiosi.

Con la Kronplatz Guest Pass, inoltre, è possibile usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici altoatesini, di una salita giornaliera in cabinovia e dell’accesso ad attività selezionate, tra cui proprio la visita guidata alla via Artis.

Brunico, in questo periodo dell’anno, è molto più di una destinazione: è un invito a vivere l’autunno come un’esperienza culturale a cielo aperto, tra opere d’arte, paesaggi che si trasformano e un patrimonio che dialoga costantemente con il presente.