Al via da settembre i Royal Community Tour: cittadini ambassador raccontano le Residenze Sabaude, patrimonio UNESCO, con itinerari unici in Piemonte.

Non più soltanto musei da visitare, ma luoghi da vivere attraverso le voci di chi li abita ogni giorno. È questa la filosofia alla base di Residenze Sabaude, un territorio da Re, il nuovo progetto di valorizzazione delle dimore reali piemontesi, patrimonio UNESCO dal 1997.

La novità più attesa è l’avvio, da settembre 2025, dei Royal Community Tour: itinerari urbani a piedi che mettono al centro i cittadini dei Comuni coinvolti, trasformandoli in veri e propri ambassador del territorio. A guidare i visitatori non saranno soltanto le guide turistiche professioniste, ma anche macellai, artigiani, ex operai e collezionisti, pronti a intrecciare la grande storia delle Residenze Sabaude con le piccole storie della comunità.

Dai Savoia alle comunità locali

Il progetto nasce con il sostegno del Ministero del Turismo e coinvolge Torino (capofila) insieme ad Agliè, Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale e Nichelino (per la Palazzina di Caccia di Stupinigi). Obiettivo: restituire alle Residenze il ruolo di luoghi vissuti, in dialogo costante con chi abita i borghi sorti intorno ai palazzi e alle dimore reali.

Ad Agliè, ad esempio, due ex dipendenti Olivetti racconteranno la vita in fabbrica, mentre un collezionista aprirà la sua raccolta di macchine da scrivere. A Bra, i macellai sveleranno i segreti della celebre salsiccia cruda e della confraternita che la tutela. A Pollenzo, un gruppo di anziane riporterà alla luce i ricordi di un tempo, accompagnando i visitatori fino a una cantina che custodisce i resti di un anfiteatro romano. E a Moncalieri, un artigiano del ferro mostrerà le tecniche medievali legate alle armature del periodo del Beato Bernardo.

Un turismo esperienziale e partecipato

I Royal Community Tour hanno una durata di circa tre ore, si svolgono a piedi e includono l’accesso alle Residenze (con alcune eccezioni come Bra e Pollenzo, che prevedono tappe diverse). Il costo è di 12 euro per gli adulti e 10 per i ragazzi tra i 7 e i 17 anni, gratuito fino ai 6 anni.

Le prime date sono già prenotabili online:

Agliè : 11 ottobre e 8 novembre 2025, ore 10:00

: 11 ottobre e 8 novembre 2025, ore 10:00 Bra (centro storico) : 27 settembre 2025, 6 dicembre 2025 e 25 aprile 2026, ore 15:00

: 27 settembre 2025, 6 dicembre 2025 e 25 aprile 2026, ore 15:00 Bra (frazione Pollenzo) : 20 settembre, 4 e 25 ottobre, 8 e 29 novembre, 27 dicembre 2025, 4 aprile 2026, ore 15:00

: 20 settembre, 4 e 25 ottobre, 8 e 29 novembre, 27 dicembre 2025, 4 aprile 2026, ore 15:00 Moncalieri: 4 ottobre e 1 novembre 2025, ore 10:00, e 6 dicembre 2025, ore 15:00

Italian Royal Experience: una nuova identità

Il progetto dei tour si inserisce all’interno della strategia più ampia denominata Italian Royal Experience, che punta a costruire un’identità distintiva e competitiva per il sistema delle Residenze Sabaude. Non più solo gioielli architettonici da ammirare, ma veri hub culturali capaci di dialogare con le comunità, valorizzare il territorio e proiettarsi sulla scena internazionale.

Alla base di questa visione c’è un lavoro di analisi innovativo che ha applicato strumenti come la sociosemiotica e i Deep Trend per rileggere le Residenze in chiave contemporanea. L’obiettivo è raccontare non solo il passato glorioso dei Savoia, ma anche un presente in cui la bellezza, l’eleganza e il gusto del vivere diventano risorse da condividere con i visitatori.

Patrimonio e futuro

Con i Royal Community Tour, il racconto delle Residenze Sabaude si arricchisce di nuove voci, capaci di intrecciare la storia ufficiale con la memoria popolare. È il segno di un turismo culturale che non si limita a conservare, ma che sceglie di rigenerarsi attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

Un viaggio tra castelli, palazzi e parchi reali che, da settembre, potrà essere vissuto anche attraverso gli occhi di chi quei luoghi li ha abitati, custoditi e tramandati: un territorio da re, ma con il cuore della sua comunità.

Per info qui.