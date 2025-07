Il borgo medioevale in cui nacque Boccaccio torna a ospitare il festival ‘Mercantia’, che animerà vie e piazza storiche dal 16 al 20 luglio.

Incastonato nel cuore della Toscana a pochi chilometri da Firenze, Certaldo è un borgo medievale che sembra sospeso nel tempo. Con le sue stradine lastricate, i mattoni rossi e gli affreschi che raccontano secoli di storia, è noto soprattutto per aver dato i natali a Giovanni Boccaccio di cui nel 2025 si celebrano i 650 anni dalla morte. Uno scrigno di cultura e bellezza, con il suo Palazzo Pretorio e la Casa di Boccaccio, che si prepara a ospitare la 37ª edizione di Mercantia, il festival del Quarto Teatro, in programma dal 16 al 20 luglio 2025.

Certaldo, con il suo fascino senza tempo, è il luogo ideale per un festival che intreccia arte, storia e umanità. Le sue piazze, cripte, giardini segreti e terrazze panoramiche si animano di spettacoli e installazioni, creando un’esperienza immersiva che celebra la creatività e il dialogo tra passato e presente.

La placida atmosfera lascerà, quindi spazio, a un palcoscenico a cielo aperto. Tra performance aeree, danza, giocoleria, musica e artigianato, il borgo diventerà un racconto vivo. Dove il pubblico è parte integrante della magia. Quest’anno, poi, in onore di Boccaccio, Mercantia si arricchisce di un programma speciale che rende omaggio al grande letterato, trasformando le sue novelle in performance e opere d’arte che abitano il borgo.

Il festival: un racconto corale nel segno di Boccaccio

Mercantia 2025, intitolata Il corpo, il borgo, il sogno, porterà in scena 40 compagnie teatrali e oltre 120 artisti italiani e internazionali, tra cui 11 ensemble provenienti da Germania, Svizzera, Argentina, Finlandia, Giappone, Thailandia, Inghilterra e Paesi Bassi. Il festival si snoda tra 9 prime nazionali e spettacoli site-specific, 19 appuntamenti di musica e danza, e 6 street band che animeranno le strade con ritmi travolgenti.

Il cuore del festival batte in omaggio all’autore del Decameron. Nel Giardino di Casa Boccaccio, tre creazioni site-specific celebrano Boccaccio e Dante, mentre le novelle di Frate Cipolla e Chichibio e la gru prendono vita tra le vie del borgo attraverso performance e installazioni visive. Il Giardino dell’Utopia, invece, rievoca il rifugio poetico dei giovani del Decameron, mentre la mostra di ceramica del maestro Eugenio Taccini al Palazzo Pretorio reinterpreta dieci novelle, dando forma tangibile ai racconti.

Sempre nel Palazzo, poi, la personale Folds di Marica Fasoli, ispirata a Il Corbaccio, unisce la memoria letteraria alla contemporaneità attraverso l’arte visiva.

Danza, arte e artigianato

La danza è protagonista con spettacoli come Leggere della Compagnia Cafè Lulè, che porta la danza verticale sulla torre di Casa Boccaccio, e Birdmen di Close-Act (Paesi Bassi), un’opera visionaria che incanta con la sua poesia. Dalla Finlandia arriva Indigo della Lumo Company, tra i lavori più attesi della scena internazionale.

Le performance aeree, la giocoleria e la clownerie si mescolano a concerti e parate, trasformando ogni angolo di Certaldo in un palcoscenico. Ma Mercantia è anche un omaggio all’artigianato autentico. Oltre 120 artigiani animano il mercato creativo: 70 nel borgo alto, tra mostre, installazioni e laboratori, e 50 nella parte bassa, in Piazza Boccaccio. Lavorazioni di metalli, erbe palustri, pietra, legno e argilla prendono vita sotto gli occhi del pubblico, in un dialogo tra tradizione e innovazione. Come i performer, gli artigiani lavorano con il corpo e la materia, plasmando storie che si intrecciano con quelle del festival.

La serata conclusiva del 20 luglio sarà un’esplosione di energia. Sotto la guida di Alessandro Gigli, un grande corteo attraverserà il borgo, riunendo bande musicali, acrobati, giocolieri e performer in una sfilata collettiva. Un evento inedito che chiuderà il festival con una celebrazione corale, simbolo di comunità e condivisione.

Mercantia 2025 è a ingresso gratuito a Certaldo Bassa, mentre per accedere al borgo alto è necessario acquistare i biglietti su TicketOne o alla biglietteria in Piazza Boccaccio.

