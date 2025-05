Camere di design, vibe urbana e posizione strategica: ecco gli hotel AC di Milano, Roma e Firenze (perfetti per il gig tripping).

Design, ma anche gig tripping: l’estate è alle porte e – come di consueto – si apre la stagione dei grandi concerti. In questo senso, gli AC Hotels by Marriott di Milano, Firenze e Roma (gestiti da ACHM Hotels by Marriott) si qualificano come mete perfette sia per gli amanti degli eventi dal vivo che per chi apprezza uno stile unico.

Le tre strutture presentano infatti un design curato, atmosfera cosmopolita e soprattutto la posizione strategica perfetta per vivere i live. A due passi da Porta Garibaldi e dal dinamico quartiere di Isola, AC Hotel Milano è, ad esempio, la base perfetta per chi è diretto allo Stadio di San Siro per assistere ai concerti di big internazionali come Justin Timberlake e Bruce Springsteen a giugno o all’Autodromo Nazionale di Monza per il Gran Premio d’Italia 2025 a settembre.

Le camere, dal design moderno curate nei minimi dettagli, sono il rifugio ideale per godersi comfort e relax. Non manca l’AC Lounge dove si può gustare un ottimo aperitivo accompagnato dal signature cocktail A Custom Gin Tonic (ACGT), speciale interpretazione firmata AC Hotels del classico gin tonic. Ciliegina sulla torta: la struttura è tra le più alte della città e, dalle camere City View, si gode di una vista mozzafiato sullo skyline milanese o su luoghi iconici della città.

Gli AC Hotels di Firenze e Roma

L’AC Hotel Firenze è invece situato a due passi dal Teatro e ben collegato con il Visarno Arena, immerso in un contesto tranquillo a pochi passi dal centro storico. Le camere combinano funzionalità e stile, mentre la ricca colazione a buffet servita nell’AC Lounge dalla 7 alle 10:30, è il modo perfetto per iniziare la giornata.

Infine, a pochi minuti dallo Stadio Olimpico, l’AC Hotel Clodio Roma è la soluzione ideale per vivere con stile i grandi concerti romani come quelli di Ed Sheeran (14 giugno), Stray Kids (30 luglio) e Kendrick Lamar (02 agosto). Ambienti dal raffinato design, una corte interna e camere accoglienti e luminose. Ogni spazio è studiato per offrire il massimo del comfort.