Mostre e musei da non perdere a Tokyo per tutti gli amanti dell’arte ukiyo-e, celebrata anche da due recenti video della città.

Quale modo migliore di scoprire Tokyo se non attraverso l’arte ukiyo-e? Del resto, in due nuovi video lanciati dall’ufficio turistico della città – la versione Day e la versione Night – la città vibra tra realismo e arte. Luoghi iconici sono stati stilizzati usando la tecnica diffusasi nel periodo Edo, nell’incarnazione stessa dello slogan Old meets New.

Tra i luoghi presenti negli spot, spiccato il Santuario Kameido Tenjin (dedicato al dio della conoscenza), il ristorante Yurakucho San-Choku Yokocho (11 locali uniti in cui gustare pesce, carne e bevande) e il Tokyo Toyosu Manyo Club, dove è possibile godere di un pediluvio con vista sulla baia.

Nella parte Night appare il famoso ponte Nihombashi. Nihombashi fu costruito all’inizio dell’era Edo nel 1603, come parte della pianificazione della città di Edo, ed è stato poi restaurato più volte nel corso dei secoli. Il ponte attuale, in pietra, è stato completato nel 1911 ed è stato designato come Bene Culturale Nazionale. Nihombashi è stato il punto di riferimento per la Via Tōkaidō sin dall’era Edo. È un luogo iconico che appare anche nelle ukiyo-e di Hiroshige Utagawa, nonché in molte poesie giapponesi (waka) e haiku.

Tokyo: i musei da non perdere per gli amanti dell’arte ukiyo-e

Dopo aver esplorato Nihombashi, ci sono diversi musei consigliati per chi desidera approfondire l’arte delle ukiyo-e. Il Sumida Hokusai Museum possiede una delle più grandi collezioni private di opere di Katsushika Hokusai. Qui ci sono circa 600 pezzi, che offrono un’immersione nel cuore dell’arte ukiyo-e. Mentre l’Ōta Memorial Museum of Art, con una collezione di circa 15.000 pezzi, raccoglie capolavori di ukiyo-e di maestri come Hokusai, Hiroshige Utagawa e Kitagawa Utamaro, offrendo una panoramica completa della storia della storia dell’ukiyo-e.

Inoltre, è imperdibile l’esposizione in corso Immersive Theater on Neo-Japonism: From Ancient Art to

Anime al Tokyo National Museum, che si terrà fino al 3 agosto. Questa mostra, utilizzando le più moderne tecnologie, permette di vivere un’esperienza immersiva con preziosi reperti storici e opere d’arte conservate dal museo. Le immagini ad altissima definizione, proiettate su uno schermo LED di 7 metri, offrono una visione unica di oggetti antichi come ceramiche Jōmon, rotoli pittorici dell’era Heian, e ukiyo-e dell’era Edo.

La mostra offre anche una nuova prospettiva che unisce l’arte tradizionale giapponese con l’animazione contemporanea. Troverete infatti apparizioni di celebri opere di anime di autori come Osamu Tezuka, Isao Takahata e Mamoru Hosoda. Grazie a potenti immagini, sarà possibile vivere un viaggio nel tempo tra il passato e il presente giapponese nel cuore di Ueno, a Tokyo.