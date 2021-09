Davide Van De Sfroos e Zucchero insieme nel singolo ‘Oh Lord, Vaarda Gio’: testo e traduzione

Dal 3 settembre è disponibile il nuovo singolo di Davide Van De Sfroos,’Oh Lord, Vaarda Gio’, insieme a Zucchero: ecco testo e traduzione della canzone.

È una preghiera, un’invocazione a Dio, il nuovo singolo di Davide Van De Sfroos che per questo brano prezioso e potente ha voluto accanto a sé Zucchero Sugar Fornaciari. Dall’incontro delle due voci nasce Oh Lord, Vaarda Gio, in radio e digitale dal 3 settembre. Con il suo gospel pieno e solenne, la ballad si alza con la sua richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù. I due artisti si fanno, così, portavoce di chi ancora spera nel presente e nel futuro perché un cambiamento sostanziale possa realizzarsi.

“Oh Lord, Vaarda Gio è una canzone che aspettava da tempo di uscire dal cassetto, di essere arrangiata, musicata e cantata”, spiega Van De Sfroos. “Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica. Vista la struttura del ritornello, con questa ‘Oh Lord, please tell me’, mi è venuto subito in mente Zucchero. E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Van De Sfroos (@davide_van_de_sfroos)

Questo intenso inno arriva dopo la pubblicazione del più scanzonato Gli Spaesati e fa da apripista per il prossimo album dell’artista comasco. Prodotta da Taketo Goahara, la traccia fa parte infatti di ‘Maader Folk’, progetto in uscita il 17 settembre per BMG/MyNina.

LEGGI ANCHE: Neffa torna con il singolo ‘Aggio perzo ‘o suonno’ feat. Coez prod. TY1

Davide Van De Sfroos: il testo di ‘Oh Lord, Vaarda Gio’ feat. Zucchero

Forsi l’è tèra o forsi l’è giàzz

Quèll che ho lasaa in soel bordo del piàtt,

resta l’umbriia de una maschera stoorta

e una perla nella sabbia del gàtt

Forsi l’è un’ala sbatüüda de nòcc

quaand che la geent la g’ha pioe gnanca i fàcc

rèsta el frecàss de chi sàra la poorta

quaand che’l turna indrre del sò viagg

Ogni semaforo al vòl aver rasón

ogni rutàmm l’è un pèz ed canzón

smorza la radio, seent che bell veent

al porta i suspiir de una luna in pérson

Varda la straada che eet faa mila voolt

per nà a scambià el tò frècc cun’t el coold

e du’e la straada finiva de culp

cumè un sciàtt curagiuus te fasévet un soolt

OH LORD PLEASE TELL ME

in’de g’hoo de nà adèss

OH LORD PLEASE TELL ME

cussè g’hoo de fà adèss

quaand al tira el veent a’s’piiga tutt i fioor

E mastica ‘sto cuore,

un coer faa de ciuiinga

che proevet a scüsciàll

e intaant el se slunga….

E te rèstet lé a gratàss

la tua rabia o la tua nustaalgiia

cun la fàcia malmustuusa

de quuan gh’eeret tredes’ann

E quaand i tò pinser

divran come sinseli

préma i te runzen in’de l’urègia

dopu i te spuungen e poe i ‘ne vànn

OH LORD PLEASE TELL ME

in’de g’hoo de nà adèss

OH LORD PLEASE TELL ME

cussè g’hoo de fà adèss

quaand al tira el veent a’s’piiga tutt i fioor

e sbànda la farfàla però se nèta el cieel

OH LORD PLEASE TELL ME

in’de g’hoo de nà adèss

OH LORD PLEASE TELL ME

cussè g’hoo de fà adèss

OH LORD PLEASE TELL ME

Davide Van De Sfroos: la traduzione di ‘Oh Lord, Vaarda Gio’ feat. Zucchero

Forse è terra o forse è ghiaccio

Quello che ho lasciato sul bordo del piatto,

rimane l’ombra di una maschera storta

e una perla nella sabbia del gatto

Forse è un’ala sbattuta di notte

quando la gente non ha più nemmeno le facce

resta il rumore di chi chiude la porta

quando torna indietro dal proprio viaggio

Ogni semaforo vuole avere ragione

ogni rottame è un pezzo di canzone

spegni la radio, ascolta che bel vento

che porta i sospiri di una luna in prigione

Guarda la strada che hai fatto mille volte

per andare a scambiare il tuo freddo con il caldo

e dove la strada finiva di colpo

come un rospo coraggioso facevi un salto

OH LORD PLEASE TELL ME

dove devo andare adesso

OH LORD PLEASE TELL ME

cosa devo fare adesso

quando soffia il vento si piegano tutti i fiori

E mastica questo cuore,

un cuore fatto di chewingum

che provi a schiacciarlo

e intanto lui si allunga….

E rimani lì a grattare

la tua rabbia o la tua nostalgia

con la faccia malmostosa

di quando avevi tredici anni

E quando i tuoi pensieri

diventeranno zanzare

prima ti ronzano nell’orecchio

poi ti pungono e poi se ne vanno

OH LORD PLEASE TELL ME

dove devo andare adesso

OH LORD PLEASE TELL ME

cosa devo fare adesso



quando soffia il vento si piegano tutti i fiori

e sbanda la farfalla però si schiarisce il cielo

OH LORD PLEASE TELL ME

dove devo andare adesso

OH LORD PLEASE TELL ME

cosa devo fare adesso

OH LORD PLEASE TELL ME

Foto di Fabrizio Cestari da Ufficio Stampa GOIGEST