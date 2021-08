Selena Gomez in coppia con Camilo nel singolo ‘999’: testo e videoclip

È disponibile da venerdì 27 agosto ‘999’, il nuovo singolo di Selena Gomez con il cantautore colombiano camilo. Ecco il testo e il video della canzone.

Si intitola 999 il nuovo singolo di Selena Gomez insieme al cantautore di origini colombiane Camilo, già vincitore ai Grammy Awards. Il brano, accompagnato dal videoclip con la regia di Sophie Muller, arriva dopo il primo EP in spagnolo della popstar. Grazie al progetto, la Gomez è stata la sola artista femminile dal 2017 a raggiungere la vetta nella chart Billboard degli album latini.

Prodotta da Edgar Barrera, 999 è stata scritta dallo stesso Camilo di cui Selena ha detto: “È un autore e cantante fantastico.” E ha aggiunto: “ha il coraggio di riversare i propri sentimenti in tutto ciò che crea e questa cosa ci ha accomunato tantissimo fin da subito. Non potevo essere più felice di lavorare con lui!”.

“Lavorare con Selena Gomez è un grande onore. Fin dall’inizio il brano è stato scritto pensando alla sua voce e non esisterebbe senza di lei”, ha raccontato Camilo. “L’ho creata sognando questa collaborazione. Sono così contento di questa opportunità e per tutto ciò che rappresenta per me e la mia carriera. Ancora non riesco a crederci, pensate che due o tre anni fa quando mi fu chiesto in un’intervista con chi avrei desiderato collaborare, risposi senza pensarci ‘Selena Gomez!’…e ora tutto ciò è realtà!”.

“Si tratta di un brano molto prezioso – conclude Camilo – realizzato con la collaborazione di un’Artista che rispetto e che seguo da così tanto tempo”.

Selena Gomez: il testo di ‘999’ con Camilo

Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo

Se me pone la piel de gallina cada vez que te veo

Ya busqué en internet pa’ ver si es normal

Sentirse tan bien y a la vez tan mal

Quererte besar sin poder besarte

Tocar sin poder tocarte

No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio

No hemos salido ni un día y ya quiero cеlebrar aniversario

Quiero quе esta noche vengas de visita

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en 999

Yo sé que piensas en mí (Yo sé que piensas en mí)

Y el corazón se te mueve (Y el corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en 999

Yo sé que pa’ estar a mil hay que empezar de cero

Primero cae la lluvia ante’ del aguacero

Y pa’ serte sincero, yo ya no me espero

No tengo duda’ que esto es amor verdadero, mmmhh

Llevo ya rato pensando en la noche perfecta

Cuando ya pueda tenerte completa

Tú y yo volando sin avioneta

Viajando sin maleta

No tengo fotos contigo,

Pero en la pared tengo un espacio (Ya tengo el espacio)

No hemos salido ni un día y ya quiero

Celebrar aniversario (Sí, sí, sí, sí)

Quiero que esta noche vengas de visita (Ah)

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo,

Yo no quiero tener que ir despacio (No quiero, yo no quiero)

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve (El corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en 999 (Noventa y nueve)

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve (El corazón se te mueve)

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en 999 (Sí, sí, sí, sí)

Tengo gana’ ya de estar contigo (Tengo gana’)

Lo que hicimo allá, en mi cabeza

No soy la primera, pero sí que sea lo mío

Los último’ labios que besas

No tengo fotos contigo, pero en la pared tengo un espacio

No hemos salido ni un día y ya quiero celebrar aniversario

Quiero que esta noche vengas de visita

De fondo poner tu playlist favorita

Quiero hacerlo contigo, yo no quiero tener que ir despacio

Yo sé que piensas en mí

Y el corazón se te mueve

Si tú quieres ir a mil

Yo estoy en 999

Yo sé que piensas en mí (Yo sé que piensas en mí)

Y el corazón se te mueve (Y el corazón se te mueve)

Foto da Ufficio Stampa Universal Music Italia