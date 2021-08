Deddy, il nuovo singolo è ‘Pensa a te’ scritto da Rocco Hunt: testo e audio della canzone

Pubblicato nel giorno di ferragosto, ‘Pensa a te’ è il singolo inedito del giovane Deddy che parla di estate e amore (per gli altri e per se stessi).

Mentre in radio suonano ancora con successo i brani 0 passi e Il cielo contromano, Deddy lancia un nuovo singolo. Nel giorno di ferragosto, infatti, il giovane talento di Amici 20 ha pubblicato Pensa a te, inedito scritto da Rocco Hunt (testo) e prodotto da Tom Beaver con Nazo. Disponibile sulle principali piattaforme digitali, questo pezzo di fine estate racconta la libertà attraverso una ragazza che vive di spensieratezza.

E per l’uscita della traccia, l’artista scriveva: “parlerà di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per se stessi”. Di fronte, poi, ai consensi raccolti fin dalla prime ore della release, Deddy ha commentato sempre via social: “Io un ferragosto così bello non me lo ricordo! Grazie per tutto l’affetto, i commenti e per ogni singolo ascolto. Resterà per sempre un giorno speciale, non lo dimenticherò mai!”.

Deddy: il testo di ‘Pensa a te’

Pensa un po’ di più a te

Metti il nuovo vestito, quello un po’ scollato

che non piace a lui

Scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava,

non è servito a nulla far la brava



E voglio che stasera non cerchi il suo nome

perché ti ha tradita e non merita amore

Fossi in te uscirei per andare a ballare

Scommetto che a parecchi li farai innamorare

Una donna ferita so quanto è pericolosa

mette la vendetta prima di ogni cosa,

quando si convince non la ferma niente,

cambia strada, il resto non lo sente

Con le amiche torna a ridere di te

non cerca un nuovo ragazzo,

vuole solo sentirsi libera di amare

quelle cose a cui ha dovuto rinunciare



Pensa un po’ di più a te

Metti il nuovo vestito, quello un po’ scollato

che non piace a lui

Scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava,

non è servito a nulla far la brava

Questo pazzo, eh

lo terrò per me

come fosse un segreto

mentre accarezzo la tua pelle nuda

E non ci sembra vero,

finalmente mia, finalmente tuo,

senza alcun divieto

Questa notte bevo



Pensa un po’ di più a te

Metti il nuovo vestito, quello un po’ scollato

che non piace a lui

Scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso

Il cuore tuo lui non lo meritava,

non è servito a nulla far la brava



Se segui sempre il cuore

non si sa mai dove ti porterà

Tu non mostrare amore,

perché l’amore ti deluderà

Non potrai farci niente,

mentre prepara tutto e se ne va

con il primo treno

Questa notte bevo



Pensa un po’ di più a te

Metti il nuovo vestito, quello un po’ scollato

che non piace a lui

Scattati una foto sai che fa il geloso

ora che finalmente hai tutti gli occhi addosso

Voglio che balli senza alcun rimorso,

il cuore tuo lui non lo meritava.

