The Weeknd, esce il singolo ‘Take My Breath’: testo e video

Si intitola ‘Take My Breath’ il nuovo singolo di The Weekend che anticipa l’album di prossima pubblicazione. Leggi il testo e guarda il videoclip ufficiale.

Da venerdì 6 agosto è disponibile in radio e digitale Take My Breath, il nuovo singolo dell’artista vincitore di tre Grammy Awards The Weeknd. La traccia anticipa l’album di inediti di prossima pubblicazione e conferma lo spirito in costante evoluzione del cantautore e produttore canadese. Primo volto nella storia sulla global cover del magazine GQ, The Weeknd ha messo in rete anche il video ufficiale del brano, preannunciato via social.

E l’anteprima è stata introdotta anche da una clip in prime time sulla NBC con le immagini della squadra femminile di atletica statunitense, attualmente alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Sarà il miglior progetto che abbia mai realizzato”, promette il regista Mark Anthony Green dopo l’ascolto dell’album. Parole, queste, che accendono ancora di più la curiosità dei fan.

Il commento entusiasta del regista continua: “È ormai diventato impossibile ascoltare altro. Tutto il resto suona insignificante o troppo aggressivo, troppo up o troppo down. È stato chiaro sin da subito che questo è l’album che The Weeknd ha sempre voluto fare e allo stesso tempo che noi abbiamo sempre voluto lui facesse”.

Quindi, Mark Anthony Green fornisce anche qualche piccola anticipazione in merito al progetto in arrivo. “Il nuovo album è una specie di collezione di dischi, tutti da ballare. Roba autentica da riquadri di luce bianca intermittente sulla pista, dove Quincy Jones incontra Giorgio Moroder. Niente disco anacronistica. Certe cose rétro stanno avendo un revival sulla scena pop ma questi pezzi sono nuovi. Accaldati. Duri. Musica da party, di quei party dove grondando di sudore ti metti a tampinare senza tregua la persona dei tuoi sogni” conclude il regista.

Take My Breath e il successivo album arrivano dopo il disco After Hours che The Weeknd porterà in tour nel 2022. In programma anche due tappe in Italia, a Milano presso il Mediolanum Forum il 30 ottobre e il 1 novembre 2022 (già sold out).

The Weeknd: il testo di ‘Take My Breath’

I saw the fire in your eyes

I saw the fire when I look into your eyes

You tell me things you want to try

I know temptation is the devil in disguise

You risk it all to feel alive

You’re offering yourself to me like sacrifice

You said you do this all the time

Tell me you love me if I bring you to the light

[pre-chorus]

It’s like a dream what she feels with me

She loves to be on the edge

Her fantasy is okay with me

Then suddenly baby says

[chorus]

Take my breath away

And make it last forever babe

Do it now or never babe

Take my breath away

Nobody does it better babe

Bring me Close to

Want me to hold on to you tight

You pull me closer feel the heat between your thighs

You’re way too young to end your life

Girl I don’t want to be the one who pays the price

[pre-chorus]

Take my breath away

And make it last forever babe

Do it now or never babe

Take my breath away

Nobody does it better babe

Bring me Close to heaven babe

Take my breath

Take my breath away

