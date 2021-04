Ultimo, dal Colosseo il nuovo singolo ‘Buongiorno vita’: il testo della canzone

Dopo l’evento speciale al Colosseo, è uscito il nuovo singolo di Ultimo dal titolo ‘Buongiorno vita’: ecco testo e audio della canzone.

Si intitola Buongiorno vita il nuovo singolo di Ultimo, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 23 aprile. Per presentare ufficialmente il brano, il cantautore romano ha scelto di essere protagonista di uno speciale evento live nel cuore della sua Roma. Anzi nel cuore della storia di Roma, il Colosseo.

A poche ore dalla pubblicazione, infatti, l’anfiteatro più famoso al mondo è stato teatro di ‘Buongiorno vita – L’evento’, durante il quale Ultimo ha cantato per la prima volta il nuovo pezzo e si è esibito piano e voce su alcuni dei suoi brani di repertorio più amati. In diretta streaming sulla piattaforma LIVENow, il concerto acustico ha fatto risuonare la musica del Parco Archeologico dopo settimane di silenzio per le restrizioni vigenti.

Targato Ultimo Records, il singolo Buongiorno vita e l’evento prodotto da Vivo Concerti sono stati anche l’occasione per rinnovare il legame con UNICEF. Il cantautore romano è infatti Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019 e ha già avuto modo di scendere in campo. Proprio a sostegno dei progetti operativi in Mali è stata destinata una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti per l’evento al Colosseo.

“Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. – si legge in un posto sul profilo Instagram di Ultimo – È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento.”

Ultimo: il testo di ‘Buongiorno vita’

Buongiorno vita,

che mi stai aspettando

Ho tutto pronto, passi per di qua?

Su, dai, non vedi mi sto perdendo,

non è normale pure alla mia età

Voglio sentirti, dammi una risposta

che poi la sento e arriva dentro me

Per te che vita, io sto resistendo

Perché non credo eppure Dio, qui, c’è

T’abbraccerò,

così che tu non possa andare via

Non dirmi no,

tanto saprei amarti pure come idea

In quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

E se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Buongiorno mondo,

cosa vuoi che dica?

Da te ho cercato sempre e solo fuga,

a volte ascolto una foglia cadere

ed il cemento che la sa aspettare

Come riposa il sole quando è inverno,

col freddo addosso tu lo stai aspettando

Scopri te stesso quando è primavera

perché c’è un fiore e prima qui non c’era

E t’abbraccerò,

così che tu non possa andare via

E non dirmi no,

tanto saprei amarti pure come idea

In quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

E se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Quando avevo quindici anni

andavo al parco con le cuffie

Adesso ce ne ho venticinque

vado al parco con le cuffie

Mi piace ricominciare da dove sono partito

per essere tale e quale al ricordo di me bambino

Mio padre mi disse ‘svegliati e cercati un bel lavoro’

in effetti lo cercai, ma poi persi quello che sono

Mi sedetti al pianoforte, feci un patto con il sangue:

per vincere avrò la musica

per lei che alzo le spalle

E t’abbraccerò,

così che tu non possa andare via

E non dirmi no,

tanto saprei amarti pure come idea

In quei momenti sappi sempre

che l’estate arriverà

E se poi il caldo non si sente

è perché dentro ce l’hai già

Quindi non essere delusa

da te stessa, questo mai

Perché anche il mare si riposa,

è quando è calmo che godrai.

Foto da Ufficio Stampa Words For You