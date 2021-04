Capo Plaza, esce Envidioso con Morad: il testo della canzone

(Capo Plaza)

Quanto parli, invidioso, hombre

Sono un hijo de puta, puta

Il mio frè peligroso, ocio

Poi la parla sicuraQuanto parli, invidioso, ora

Tu mi parli di cose, cosa

Meglio che parli poco, poco

Chiamo col Motorola, hola



Muove il culo e la testa, balla

Lo so che pure questa è falsa

Fuma tutta la busta Barça

Hola babe, mi parla, que pasa

Siamo in venti, tu solo, ora

Tu sei niente di nuovo, nada

Parla poco italiano, baby

Dice Non ho mai visto l’Italia

Quindi andale, andale

La poli al mio hermano ha creato problemi

È un indagine, trabajo facile

Dinero dentro le mie tasche

Per questi invidiosi cacciamo le lame, frà

Da zero al palazzo più alto, guardavo dal basso

Dovevo combattere

Connesso coi fratelli in Spagna

M.D.L.R la calle chiedi a Morad

Non parlo, il mio hermano, frà, già lo sa

Resto por la calle e tu già lo sai

Se passo, è pieno di invidiosi

Son tutti gelosi, vorrebbero ciò che hai

Ho le tasche piene di euro e

Lei scrive e mi dice Te quiero papi

E questi son tutti invidiosi, invidiosi

Solo perché loro non son capaci

Envidioso, sono tutti invidiosi

Tu duri un giorno, parli e concludi poco

Mio fra’ trabajo, il barrio non è un gioco

Non fare il loco, sanno bene chi sono

Envidioso, sono tutti invidiosi

Mira que no hago caso

Al final me busco un caso

Envidioso, sono tutti invidiosi

Mira que no hago caso

Al final me busco un caso

(Morad)

Envidia por no fardar, normal

Euros, dólares y pesos

Uno por no tratar o hablar se vuelve envidioso

Cansado de escuchar que pueden tocar fardos y coso

Ratón, por siempre cuidar que al gato no toca mi queso

Sube paquete a Italia (Coche’ de Alemania)

Copiloto universitaria (Mira que ya son varia)

Italia como España (España como Marruecos)

Beny llamada de área, acércate que ese coche tiene hueco

Que no son iguale por má que comparen, banda’ familiare’, lo’ ilegale

El gordo lo dijo que de la cárcel tú te va’, ‘e la pobreza no sale

Un amigo a mí me llama, y me dice que te hace la de panadera

Bollo’ caliente’ que esperan en coche, rápido te dan carretera

Que no son iguale’ por má’ que comparen, banda’ familiare’, lo’ ilegale

El gordo lo dijo que de la cárcel tú te va’, ‘e la pobreza no sale

(Un amigo a mí me llama, y me dice que te hace la de panadera)

(Bollo’ caliente que esperan en coche, rápido te dan carretera)

Envidioso, sono tutti invidiosi

Tu duri un giorno, parli e concludi poco

Mio fra’ trabajo, il barrio non è un gioco

Non fare il loco, sanno bene chi sono

Envidioso, sono tutti invidiosi

Mira que no hago caso

Al final me busco un caso

Envidioso, sono tutti invidiosi

Mira que no hago caso

Al final me busco un caso