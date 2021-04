Mara Sattei, il nuovo singolo ‘Scusa’ prodotto da tha Supreme: il testo

Da venerdì 09 aprile è disponibile ‘Scusa’, il nuovo singolo di Mara Sattei con la produzione di tha Supreme. Ecco testo e audio della canzone.

Si intitola Scusa (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Mara Sattei, disponibile in streaming e download digitale dal 9 aprile. Prodotto dal fratello, il producer multiplatino tha Supreme, il brano arriva dopo il successo della tracce Nuova Registrazione 326, Nuova Registrazione 402 e Nuova Registrazione 527 a quota 26 milioni di ascolti.

“Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa”, spiega la Sattei a proposito del singolo. “Mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere ‘scusa’ mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi.”

Con la sua scrittura intima e incisiva, il nuovo brano conferma la vena poetica personale di Mara Sattei, tra i giovani talenti più promettenti della scena attuale.

Mara Sattei: il testo di ‘Scusa’

Penso a un mondo minimal

So come inventarlo

Taglia i lacci stretti dai

Quando amici mai no

Poi mi faccio piccola

Salgo sopra un palmo

Rido a denti stretti sai

E piango mentre canto

Mentre fuori piove ascolto din din

Cade si da un grattacielo spento

E ridiamo insieme come bimbi

E la radio passa un altro pezzo

Faccio solo cose per mentirmi

Che il mio nome suona come un’eco

E piangiamo insieme come bimbi

Mentre dico Ciao mi giro e

Cerco

Solo il pensiero che scrivo

Vola

faccio domande da schifo, scusa

Siamo in un casino immenso

E dimmi in fondo cosa hai perso?

Io ti dico cosa è perso

Solo il destino ci incrocia a metà

Poi do risposte da schifo, scusa

Mentre vivo nell’immenso

Dimmi in fondo cosa hai perso?

Io ti dico che mi hai perso

Qua la strada è ripida

Non so ma si corre

A tratti poi si scivola

E restiamo in forse

Poi mi faccio piccola

Dentro un vuoto enorme

Nel mio petto chi lo sa

Lasciamo le orme

Mentre chiamo fuori ascolto din din

Esce si da un ascensore spento

E giochiamo insieme come bimbi

E la radio passa un nuovo pezzo

Faccio solo cose per smentirmi

Che il tuo nome suona come un’eco

E moriamo dentro come i film si

Mentre dico Ciao respiro e

Cerco

Foto di Nicholas Fols e Siermond da Ufficio Stampa V. Aiuto