Nayt pubblica il singolo ‘Tutto il resto è noi’: il testo

Da venerdì 02 aprile è disponibile ‘Tutto il resto è noi’, il nuovo singolo del giovane talento del rap Nayt. Ecco testo e audio della canzone.

Si intitola Tutto il resto è noi il nuovo singolo del rapper Nayt, disponibile da venerdì 2 aprile. Prodotto da 3D, il brano, insieme alle versioni acustiche di Favolacce e di Passerà, è una delle chicche della nuova versione dell’album ‘Mood’

“Un brano da viaggio, con un mood chill ma aperto”, così Nayt descrive Tutto il resto è noi, in cui barre e melodia si incontrano per raccontare un nuovo stato d’animo del giovane talento del rap italiano. La traccia completa, così, il puzzle di sentimenti che il disco costruisce, raccontando un’intera generazione nel momento di passaggio dall’adolescenza alla maturità.

Parla della scoperta dei sentimenti dopo la difficoltà di starci in contatto, in un’epoca dove anestetizzarsi, spesso, sembra la via meno rischiosa da intraprendere.

“Non voglio fare cose normali”

Il mio primo libro fuori 13 ottobre.https://t.co/doRXyc5TV4 pic.twitter.com/hzAZ8UXcyL — Nayt (@Nayt1ne) September 21, 2020

Nayt: il testo di ‘Tutto il resto è noi’

Limiti che non guardo

quando davanti a me c’è un semaforo

non conosco più i colori

scrivermi che ti manco

quando davanti a te c’è un ostacolo

non migliorerà le cose

Io non provo più niente

solo sesso e dro…

solo sesso e droghe

come quando la gente

non ha senso e poi

io mi assento un po’

Ti direi le follie a cui penso

cose che nascondo da dentro

e che sono stato di merda

che mi sento sempre diverso

che i tuoi occhi sembrano veri

come se guardassi allo specchio

senza la mia faccia di me…

senza paranoie di mezzo

dici non sei bella come dico ma è vero

che le mie parole tagliano come il vetro

quindi puoi vederci attraverso

dico solo quello che penso

faccio solo quello che sento

tra i problemi ci ho pensato poi

mentre pensavi ai miei pensavo ai tuoi

lo notavo da un po’…

tra le pietre e le mura, dentro il mio petto, al buio

una freccia, dalle tue due dita fa breccia

apro un occhio e lo spazio: mi perdo

nel mio mondo fa un cazzo di freddo

sono fuori come un pazzo di inverno

il mio cuore è uno straccio o anche peggio

ho capito l’inganno ed il viaggio era mio dopo un bacio indietreggio

prendo un po’ di aria e rifletto:

Non provavo più niente

solo sesso e dro…

mo tutto il resto è noia

come quando la gente

non ha senso e poi

io mi assento un po’

Tutto il resto è noia

Dopo me e te

E non so noi dove siamo stati

persi mezzi ubriachi ci siamo scottati io e te

Foto da Ufficio Stampa V. Aiuto