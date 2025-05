Arte.tv propone ogni settimana documentari che indagano la cultura contemporanea: cosa vi consigliamo di vedere in questi giorni.

Cosa vedere questa settimana su Arte.tv, la principale piattaforma europea gratuita di streaming dedicata alla cultura? Ogni settimana, la piattaforma mette a disposizione reportage, documentari e approfondimenti. In questi giorni, la politica sembra un argomento imprescindibile considerando quanto le vicende internazionali popolino il dibattito pubblico. Vi consigliamo dunque due documentari estremamente politici con due focus differenti: il primo sulle elezioni presidenziali in Polonia e il secondo sulla figura di Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina.

Elezioni presidenziali in Polonia (disponibile sulla piattaforma arte.tv fino al 30/06/2025)

Nel mese di giugno 2025 la Polonia eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica, in un voto cruciale per il governo europeista di Donald Tusk, che punta a trovare un profilo più collaborativo rispetto all’attuale capo di Stato Andrzej Duda. La sfida si preannuncia molto combattuta. Questa sezione dedicata raccoglie i documentari più rilevanti sulla tematica, per comprendere il contesto politico e le tensioni che attraversano oggi la Polonia.

Qui il link: https://www.arte.tv/it/videos/RC-024491/elezioni-presidenziali-in-polonia/

E Volodymyr divenne Zelensky (disponibile sulla piattaforma arte.tv fino al 11/12/2025)

Dall’ascesa come comico alla guida di un Paese in guerra, la storia di Volodymyr Zelensky incarna la resistenza dell’Ucraina all’imperialismo russo. Tra materiali d’archivio e testimonianze, incluso il racconto dello stesso Zelensky, questo documentario in due episodi ripercorre il destino straordinario di un Presidente diventato un simbolo internazionale.

Qui il link: https://www.arte.tv/it/videos/118250-001-A/e-volodymyr-divenne-zelensky/