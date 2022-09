Paramount+ arriva in Italia dal 15 settembre: tutte le novità annunciate

Dal 15 settembre, Paramount+ arriva in Italia: tutti gli annunci della serata di presentazione a Cinecittà.

Paramount+ è finalmente arrivato in Italia. Dal 15 settembre, anche nel nostro paese, arrivano oltre 8.000 ore di intrattenimento. Tra gli annunci più eclatanti le stelle italiane Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano e Carlo Verdone che affiancano star mondiali come Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller e Sylvester Stallone.

Il servizio di streaming offrirà al pubblico italiano una montagna di intrattenimento di qualità attraverso tutti i generi. Contenuti originali esclusivi globali e locali, blockbuster e serie iconiche dai brand e dagli Studios Paramount di fama mondiale.

Le serie internazionali che saranno disponibili su Paramount+ in Italia includono The Offer, basata sulla straordinaria e inedita esperienza del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy nella realizzazione de Il Padrino. E ancora L’Uomo che Cadde sulla Terra, che segue un nuovo personaggio alieno che arriva sulla Terra in un momento di svolta dell’evoluzione umana, e Tulsa King, con Sylvester Stallone che interpreta il ruolo di Dwight The General Manfredi.

Inoltre, Paramount+ ospiterà una selezione di nuovi film blockbuster dopo l’uscita nelle sale e nell’home entertainment, tra questi Top Gun: Maverick, che arriverà sulla piattaforma in Italia nel corso dell’anno.

Paramount+ in Italia, le novità annunciate

Tra le novità appena annunciate Francesco Il Cantico, l’esegesi di uno dei testi più iconici dedicati all’amore, e momenti della vita di Francesco realizzata da Roberto Benigni. Inoltre, la nuova stagione di Vita Da Carlo, che vede l’amato attore e comico italiano Carlo Verdone come regista e protagonista di questa serie. E ancora Circeo, Miss Fallaci, Quattordici Giorni, Ti Mangio il Cuore, Corpo Libero, Ex on The Beach Italia e Are You The One Italia.

Anche le serie animate, come le nuove edizioni di Beavis and Butt-Head e South Park, avranno un tocco italiano. Grazie alla voce degli autori comici e degli stand-up comedian Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. E di Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari. Le serie sceneggiate includeranno anche tutti gli originali già annunciati, tra cui Bosé, una serie di sei episodi che racconta l’incredibile vita di Miguel Bosè, una superstar internazionale che ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Settanta.