‘The Kardashians’, la seconda stagione dal 22 settembre su Disney+

Svelato il trailer ufficiale della serie originale ‘The Kardashians 2’, in arrivo il 22 settembre sulla piattaforma di casa Disney.

È conto alla rovescia per la seconda stagione della serie originale The Kardashians, che debutta su Disney+ il 22 settembre. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma, con nuovi episodi in uscita settimanalmente ogni giovedì, The Kardashians è sicuramente uno dei titoli più attesi della stagione. Nell’attesa di conoscere i nuovi retroscena della famiglia americana più famosa del piccolo schermo, Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale.

Ancora una volta, le telecamere puntano gli obiettivi sulle vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Successi e tonfi, luci e ombre travolgono il pubblico a un ritmo che ai comuni mortali è per lo più sconosciuto. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita, fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo.

LEGGI ANCHE : – Taylor Swift, dal palco dei VMAs l’annuncio del nuovo album ‘Midnights’

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. Ma The Kardashians è solo uno dei contenuti in arrivo su Disney+, che a settembre prevede un ricco elenco di titoli nonché la celebrazione mondiale del Disney+ Day, giovedì 8 settembre. Per festeggiare, la piattaforma streaming ospiterà esperienze speciali per i fan e per gli abbonati. Tra gli highlights più attesi, c’è il nuovissimo live action Pinocchio, in arrivo sulla piattaforma streaming proprio l’8 settembre.

Foto da Ufficio Stampa Disney