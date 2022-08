Hyundai e ‘Seoul Vibe’: dai modelli retrò all’esperienza su ZEPETO

Hyundai collabora con Netflix per 'Seoul - L'ultimo inseguimento': dai modelli retrò all'experience virtuale su ZEPETO.

Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento è già disponibile su Netflix. Il nuovo film – scandito da adrenalinici inseguimenti in auto – non poteva non collaborare con Hyundai, che ha fornito diversi modelli vintage dagli anni ’80. Il film, visibile in tutto il mondo, è ambientato durante le Olimpiadi di Seul 1988. Tra i suoi protagonisti spiccano la Hyundai Grandeur (Azera) di prima generazione, la Pony pickup, il truck leggero Porter e berline storiche come Sonata, Stellar e Cortina di seconda generazione.

A interpretare il film un cast tutto coreano, da Ah-in Yoo a Kyung-pyo Go, Kyoo-hyung Lee, Juhyun Park, Seong-wu Ong e Jung-se Oh. Sempre Hyundai ha fornito lo Hyundai Wonhyoro Service Center come location per le riprese.

I modelli Hyundai in Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento

Il film è del resto animato da scene di guida mozzafiato a bordo dei modelli retrò Hyundai, tra cui la Pony pickup modificata con motore Grandeur (Azera), utilizzata da una squadra di talentuosi piloti che si uniscono a un’indagine per smantellare un giro di riciclaggio di denaro.

Nel film è presente anche una Grandeur di prima generazione di colore bianco, a simboleggiare il suo pionieristico status di modello premium di punta della Corea. Questi due modelli, incredibilmente popolari negli anni ’80, combinano la bellezza del sapore vintage all’innovazione e fanno da ponte tra le generazioni. Hyundai intende svelare la silhouette della nuova Grandeur (Azera) con una creatività digital che riprende da Seoul Vibe la storia e il cast.

Lo spot racconta dunque l’innovazione continua di Grandeur, dal passato al futuro, e dà qualche indizio sul prossimo modello che è previsto entro fine 2022. La pubblicità sarà trasmessa a livello globale sui principali canali digital e social come YouTube e Instagram.

«Attraverso una stretta collaborazione con Netflix sin dalle prime fasi della produzione, abbiamo lavorato per creare un’atmosfera unica, per i nostri veicoli del passato e le location, ispirata a un newtro (nuovo + retrò) che incontrerà il gusto delle diverse generazioni, compreso il pubblico Millennial e GenZ. – ha affermato Thomas Schemera, Executive Vice President, Global Chief Marketing Officer e Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company – Continueremo a esplorare opportunità esaltanti per i nostri clienti, dandogli modo di conoscere il nostro brand e interagire con il mondo Hyundai, grazie a partnership e contenuti sempre innovativi».

La nuova esperienza virtuale su Zepeto

Con l’uscita del film, Hyundai lancerà anche contenuti digital di marketing esperienziale, rivolti prevalentemente a Millennial e Generazione Z, mettendo in luce l’eleganza vintage dei modelli che compaiono nel film.

A tal proposito, Hyundai ha anche ricreato il garage più celebre del film, sulla piattaforma globale di metaverso ZEPETO. Il garage è così uno spazio di esperienza virtuale dove gli utenti possono assemblare e guidare i veicoli del film, nonché incontrare il personaggio Yoon-hee (Ju-hyun Park) come NPC (personaggio non giocante) e partecipare ad un evento vlog, utilizzando una Grandeur di prima generazione.