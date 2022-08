Isle of MTV Malta 2022 porta sul palco Marshmello, dove vedere lo show

Approda sul piccolo schermo l’evento ‘Isle of MTV Malta’, che per l’edizione 2022 ha visto headliner Marsmello. Il cast e la messa in onda.

Si torna a ballare con Isle of MTV Malta 2022, andato in scena lo scorso luglio nell’iconica Piazza Il-Fosos. Il più grande festival estivo gratuito d’Europa va ora in onda sul piccolo schermo, con uno speciale tv in premiere su MTV Music a livello internazionale venerdì 12 agosto. Presenterà le performance elettrizzanti di artisti locali e internazionali. L’evento, giunto alla 14° edizione in collaborazione con l’Autorità del Turismo di Malta, ha visto come headliner il DJ di fama internazionale e produttore nominato ai Grammy Marshmello.

Oltre a lui, on stage, anche l’artista multi-platino French Montana, ilrapper e cantante canadese bbno$, la cantautrice inglese Mae Muller eil maltese Shaun Farrugia. Inoltre, Isle of MTV Malta 2022 ha portato sul palco internazionale artisti locali quali Aidan, Enjya, Gaia Cauchi e Maxine Pace. Oltre a DJ set con Debrii, D-Rey, Koroma, Miggy, Supre, Zrinz, Daniel, Ylenia & Jamie di 89.7 Bay e Nate, JD Patrick & Frank di Vibe FM.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da G7 Events Malta (@g7eventsmalta)

L’appuntamento davanti allo schermo è per lunedì 15 agosto alle 22.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e in premiere venerdì 12 agosto alle 20.00 su MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky). In Italia, sulle piattaforme social di MTV nei giorni precedenti non mancheranno performance e momenti top dalle passate edizioni di Isle of MTV, in preparazione all’edizione di quest’anno.

In più la social squad formata Alessia Lanza, Elisa Maino e Ryan Prevedel ha seguito in loco l’evento con contenuti esclusivi. Infine, il modello e attore Stefano Sala e gli influencer Elisa Maino, Ambra Cotti e Ryan Prevedel coprono l’evento e la Music Week da Malta in esclusiva per MTV Italia.

Marshmello / Foto da Ufficio Stampa MTV

Foto da Ufficio Stampa MTV