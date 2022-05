Netflix: cosa sappiamo di ‘Wanna’, la docu-serie su Wanna Marchi

Si intitola Wanna (Fremantle Italy) e prevedibilmente il documentario su Wanna Marchi appena annunciato da Netflix Italia ha già creato scalpore. La docu-serie è stata presentata ufficialmente durante l’evento di lancio del nuovo ufficio italiano della piattaforma e, per il momento, i dettagli a disposizione sono pochi.

Giovanni Bossetti, Manager per i contenuti non fiction italiani, anticipa che il progetto conta quattro puntate ed è diretto da Nicola Prosatore.

La parola passa poi all’autore Alessandro Garramone e al produttore Gabiele Immirzi, che si soffermano più sul tema del racconto.

«Diciamo che l’idea sarebbe venuta a tutti i bambini degli anni ’80 che hanno visto la televisione in quegli anni e che forse l’hanno subito anche un po’ subita. – dice Garramone – Ci siamo messi a pensare al racconto. Si è spesso parlato di Wanna Marchi, ma nessuno ne ha mai raccontato tutta la storia. Ed è una storia in realtà, per noi che ci stiamo lavorando da un po’, incredibile e in alcuni casi inedita. Abbraccia tre decenni e manifesta capacità di rigenerazione del personaggio che, al di là di tutto, sono incredibili. Abbiamo creato un racconto obiettivo, per certi versi non giudicante. Gli atti giudiziari, le condanne, il carcere sono lì. Sono dati di fatto. Non sta a noi rifare i processi e non ci interessava. Ma volevamo capire questo: se esiste Wanna Marchi, qualcuno voleva Wanna Marchi».