‘MSC Crociere – Il Viaggio della Musica’, gli artisti della seconda puntata

Lunedì 11 aprile, su Italia 1 va in onda la seconda puntata di MSC Crociere – Il Viaggio della Musica, presentato da Battiti Live. Alla guida della kermesse musicale Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale.

LEGGI ANCHE: Nicolò De Devitiis: «Diamo leggerezza, ma sempre con rispetto»

Torna la grande musica di Italia 1 che – insieme a Battiti Live e a R101, Radio 105 e Radio Norba – firma questo nuovo format itinerante in partnership con MSC Crociere.

Tra gli artisti che si esibiscono nella seconda puntata, troviamo Irama, Elodie, Rkomi, Tommaso Paradiso, Noemi e Ofenbach. E ancora Michele Bravi, Aka7even, Room9 & Nika Paris, Giusy Ferreri, The Kolors, Topic, Dargen D’Amico, Darin, Ermal Meta e Sottotono. Il viaggio della musica toccherà quattro porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia. La regia è affidata a Luigi Antonini.

«Sono molto contento di ritorno da questa conduzione e di questa nuova veste. – ci aveva detto Nicolò De Devitiis – Mi rende felice. Vivo di musica. Ho i globuli rossi che vanno in giro con le maracas! Saremo in movimento, alcune volte saremo sul palco ondeggiando. Ma è stato molto figo, ho visto Gué Pequeno uscire dalla SPA ed è un’immagine che non mi leverò mai dalla testa. Il cast, inutile dirlo, è stellare.»