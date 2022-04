Jovanotti a ‘Domenica In’: «È lo sguardo che rende le cose meravigliose»

Jovanotti parla insieme a Mara Venier, nel salotto di Domenica In, della curiosità e di come la consideri un talento.

A Domenica In – nel salotto di Mara Venier – Jovanotti ha parlato del Jova Beach Party e ha commentato insieme alla conduttrice la forza della curiosità. Un dono che Jovanotti considera un talento.

«Hai detto la parola giusta, curiosità. – inizia Jovanotti – Mi piace sapere cose, conoscere una cosa nuova, andare a letto la sera che ho imparato una cosa che mi ha stimolato, che ho vissuto un momento di vita vera. La curiosità è al di là di tutto. Non so se sia un talento, ma credo che potrebbe esserlo. È ciò che consiglio anche ai ragazzini. Quando mi chiedono un consiglio dico antenne alzate, porte aperte, fai entrare più cose possibili».

«Il mondo ti dà stimoli e per me sono tutti da cogliere. – continua Jovanotti – Non è un consiglio universale. Magari c’è qualcuno che non è curioso e vive benissimo, ma per me è un motore importante».

«Non è necessario che il mondo sia meraviglioso per essere meravigliosi. – chiosa Jovanotti – È lo sguardo che rende le cose meravigliose, inquietanti o degne di essere vissute».

