‘Domenica In’, anticipazioni 27 marzo: ospiti Shel Shapiro e Arisa

Domenica 27 marzo, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la nuova puntata di 'Domenica In', condotto da Mara Venier.

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma andrà in onda la nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. L’appuntamento è per domenica 27 marzo, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

LEGGI ANCHE: ‘Domenica In’, il grido contro la guerra di Fabrizio Moro

La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Con lei Alberto Matano e Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi mentre Shel Shapiro si esibirà cantando L’uomo che sa, adattamento del celebre brano di Bob Dylan Masters of war, per poi tornare nel corso della puntata con la sua band per presentare il nuovo album Quasi una leggenda, uscito il 18 marzo e cantando alcuni inediti come La leggenda dell’amore eterno, Angeli Devastati e Troppa Realtà.

Stefano De Martino sarà protagonista di un’ampia intervista per poi dare vita ad alcune gag con la complicità di Francesco Paolantoni e Vicenzo De Lucia, suoi compagni di viaggio nel programma Stasera tutto è possibile. Arisa – dopo il successo delle precedenti puntate – torna per cantare alcuni dei suoi successi richiesti direttamente dal pubblico di Domenica In attraverso i social. Mentre il ballerino Vito Coppola coinvolgerà Mara Venier in una simpatica lezione di ballo. Walter Veltroni sarà in studio per presentare il suo nuovo romanzo La Scelta, edito da Rizzoli.