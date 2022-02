‘MTV Cribs Italia’, alla scoperta della casa di Riki

Sarà Riki il protagonista della prima puntata della seconda stagione di 'MTV Cribs Italia'. Siete pronti a entrare a casa del cantante?

Torna MTV Cribs Italia e, per iniziare, le telecamere ci porteranno all’interno della casa di Riki. Dal 16 febbraio in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) – il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia – le dimore delle celebrities più cool e chiacchierate di casa nostra non avranno più segreti. 14 imperdibili puntate della produzione locale con alcune delle più famose star del mondo del web, della musica, dello sport e non solo.

LEGGI ANCHE: RIKI: ‘Scusa’ è il titolo del nuovo singolo

Ogni mercoledì, per 7 settimane, un doppio episodio inedito di MTV Cribs Italia. Mercoledì 16 febbraio alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) si inizia con Riccardo Marcuzzo in arte Riki. Non solo un cantante ma anche un esperto di design. Infatti, oltre ad aver studiato allo IED di Milano, ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D’Oro. E, a seguire, Valentina Nappi, la regina a luci rosse, che ci aprirà le porte della sua casa a Paestum.

GUARDA ANCHE: Le foto in anteprima della casa di Riki a MTV Cribs Italia

Sempre dal mondo musicale, tra i protagonisti di questa stagione, entreremo nella casa della cantante e rapper di successo Baby K. Nel frattempo, eccovi una bella gallery in attesa della puntata di Riki a MTV Cribs Italia!