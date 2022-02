‘Propaganda Live’: da Sanremo ospiti Tananai e La Rappresentante di Lista

La puntata dell'11 febbraio di 'Propaganda Live' avrà come ospiti musicali - direttamente da Sanremo - Tananai e La Rappresentante di Lista.

Tananai e La Rappresentante di Lista ospiti di Propaganda Live. Puntata ricca di argomenti e musica quella in onda l’11 febbraio in prime time su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Sarà di nuovo ospite il giornalista politico Filippo Ceccarelli, che interverrà nel corso della serata con commenti e aneddoti. Ritorna anche Valerio Aprea con un suo nuovo monologo, e non mancheranno le esibizioni magistrali di Andrea Pennacchi.

Per il reportage della settimana, Diego Bianchi ha documentato le proteste degli studenti sulle modalità con cui il Ministro Bianchi ha deciso di far svolgere l’esame di maturità. Vista la grande mobilitazione di queste settimane sul fronte scuola, che soprattutto a Torino è sfociata in pesanti scontri, Diego ha intervistato il Professor Alessandro Barbero con cui ha parlato di scuola e giovani, di green pass, della condizione femminile e di molto altro.

Per la musica, reduci da Sanremo, il duo La Rappresentante di Lista e anche l’ultimo classificato, il cantante Tananai. In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.