Luce Social Club: la nuova stagione

In onda venerdì 22 ottobre alle 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400), su Now e in streaming una nuova puntata del programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva. Ospiti Silvio Orlando, Isabella Aguilar, Fast Animals and Slow Kids, Michele Gamba.

Andrà in onda venerdì 22 ottobre dalle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/, la nuova puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una serata dedicata alla libertà, tema che sarà affrontato come sempre insieme agli ospiti in studio e alle loro preziose testimonianze. Si parte da Silvio Orlando, protagonista insieme a Toni Servillo di Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, film presentato Fuori Concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e attualmente nelle sale con Vision Distribution. Quest’anno a Venezia anche con Il bambino nascosto di Roberto Andò, Silvio Orlando è uno degli interpreti più rappresentativi del cinema d’autore italiano contemporaneo: versatile, ironico, intenso, misurato, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi italiani, da Pupi Avati a Nanni Moretti, da Daniele Luchetti a Gabriele Salvatores, fino a Paolo Sorrentino che lo ha diretto nelle sue The Young Pope e The New Pope.

La puntata prosegue con Isabella Aguilar, sceneggiatrice e showrunner, che ha firmato alcune delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, approdando anche al cinema, dapprima con Dieci Inverni di Valerio Mieli e, più recentemente, con Paolo Genovese in The Place e Il primo giorno della mia vita. Il suo ultimo lavoro è la serie tv Luna Park, prodotta da Fandango, in queste settimane nella top ten di Netflix, che vede protagonista Simona Tabasco, per la regia di Leonardo D’Agostini, Nastro d’Argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione e Anna Negri, già al lavoro con Isabella Aguilar nella serie Baby.

Ospiti musicali di questa settimana i Fast Animals and Slow Kids che presentano in studio il loro ultimo album È già domani. La band che ha appena presentato il nuovo disco con una serie di showcase e incontri, è in attesa di tornare in tour nel 2022 nella dimensione, quella live, che più gli è congeniale e che li ha resi tra le realtà italiane più apprezzate dal vivo per la loro energia sul palco. Il nuovo lavoro, È già domani, è un grido di speranza, il disco della loro maturità e vede la collaborazione, tra gli altri, di Lodo Guenzi nel testo del brano Come un animale e di Willie Peyote con un feat. nella canzone Cosa ci direbbe.

Chiude la serata Michele Gamba, pianista e direttore d’orchestra, in studio a Luce Social Club per raccontare Venice for Change. Concerto per un pianeta in pericolo, un progetto voluto e organizzato da Sky – da sempre in prima fila nella lotta al Climate Change per la difesa dell’ambiente – in collaborazione con il Teatro La Fenice di Venezia, in onda in prima assoluta a novembre su Sky Nature e Sky Arte. Diretto dal Maestro Michele Gamba ed eseguito dall’Orchestra del Teatro La Fenice, il programma del concerto comprende diverse composizioni legate al tema della natura e della rinascita: una scelta di brani che va da Wagner a Offenbach e Verdi, per celebrare la bellezza della natura, in un teatro simbolo di rinascita come la Fenice e la cornice di una città unica e fragile come Venezia.

Luce Social Club è un programma che si distingue nel panorama televisivo per un approccio alla cultura trasversale ed eterogeneo, approfondendo ed esplorando sul piccolo schermo aspetti, dettagli e curiosità legate al processo creativo e all’espressione artistica in tutte le sue manifestazioni. Ogni puntata del programma ospiterà personaggi del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, alla scoperta di biografie, passioni, tecniche, stili, fino alle ossessioni che spesso si annidano dietro il successo di un volto, di un film, di un quadro, di una pièce, di un gruppo musicale e di tutto ciò che il cinema mette insieme e che poi finisce per depositarsi nell’immaginario collettivo. La trasmissione è giunta alla sua seconda stagione dopo il successo della precedente edizione che ha visto partecipare un totale di oltre 120 ospiti. Nel solo 2020, hanno attraversato gli studi di Luce Social Club personaggi come Sandro Veronesi, Ferzan Ozpetek, Paola Minaccioni, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi, Tosca, Zerocalcare, Giorgio Colangeli, Marina Rei, Alice Pasquini, Samuel, Rocco Papaleo, Vincenzo Salemme, Ema Stockholma, Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Vinicio Marchioni, The Zen Circus, Susanna Nicchiarelli, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Alessandro Preziosi, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese e molti altri.