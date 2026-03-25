Dopo il successo di ‘Kiss Me Licia – Il Musical’, Thomas Centaro riporta in scena all’EcoTeatro di Milano ‘L’Odissea – Una Vera Troyata’, parodia pop del poema omerico tra hit, anacronismi e risate.

Dopo il successo di Kiss Me Licia – Il Musical, l’autore, regista e produttore Thomas Centaro torna sul palco con L’Odissea – Una Vera Troyata, spettacolo che reinterpreta in chiave pop e irriverente il poema omerico. L’appuntamento è all’EcoTeatro di Milano il 27 e 28 marzo, per due serate all’insegna di musica, parodia e cultura condivisa.

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Tra narrazione politicamente scorretta, hit italiane e internazionali riadattate e personaggi sopra le righe, lo show promette di sfidare il mito di Omero a colpi di risate, portando in scena un’Odissea che parla il linguaggio della contemporaneità.

La parodia pop che trasforma il mito di Omero

L’Odissea – Una Vera Troyata nasce tredici anni fa e, replica dopo replica, ha attirato migliaia di spettatori, diventando un vero cult per tanti repeaters che tornano a Itaca ogni volta che lo spettacolo viene riproposto. Un’ora e mezza di ritmo serrato, testi parodistici millimetrici, battute taglienti e protagonisti dalle caratteristiche amplificate, pensati per un pubblico affamato di leggerezza e creatività autentica.

In questa versione, a Itaca Penelope beve per ricordarsi di dimenticare e ogni notte tesse e disfa la sua tela per sfuggire ai Proci, mentre Ulisse si perde nel Mediterraneo incontrando i celebri personaggi dell’Odissea in un vortice di dialoghi fulminanti, coreografie ritmate e anacronismi esilaranti. Il risultato è un ponte inedito tra la solennità del poema e la cultura pop: dal cinema ai cartoni animati, fino alla TV.

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Domande paradossali diventano la chiave del divertimento: cos’hanno a che vedere la città di Troya e l’R&B? Cosa accomuna Telemaco a Sailor Moon? E la Maga Circe al Müller Thurgau? Fino a chiedersi cosa possa trasformare in un mostro una Sirena da favola. Il pubblico non è semplice spettatore, ma viene trascinato dentro questo universo comico-musicale che gioca con riferimenti immediatamente riconoscibili.

Thomas Centaro e il musical parodia per tutti

Nel solco delle Pantomimes del West End londinese, considerate un’istituzione capace di muovere milioni di spettatori, Thomas Centaro si è ritagliato in Italia un ruolo particolare. Hystrio lo ha riconosciuto come artista specializzato nella chiave comico-musicale dei classici letterari, e con L’Odissea – Una Vera Troyata conferma una firma stilistica che unisce letteratura e cultura pop.

Dopo i sold out collezionati con Kiss Me Licia – Il Musical, e insieme ad altre produzioni come La Bibbia – Un Musical della Madonna, il nuovo allestimento torna a imporsi come titolo italiano interamente autorale in un panorama teatrale spesso dominato da successi d’importazione. Centaro ha scelto prezzi calmierati per avvicinare al teatro chi non aveva mai messo piede in sala, trasformando tanti neofiti in una community di fedelissimi che conosce le battute a memoria e canta le canzoni a squarciagola.

Dal 2001, l’autore mette al servizio del palcoscenico un’esperienza multidisciplinare maturata tra teatro, doppiaggio, audiolibri, radio e TV. Con cinque musical e numerosi spettacoli di prosa all’attivo, rivendica un’idea di teatro accessibile ma mai banale: per lui farsi ascoltare anche con una parodia significa fare cultura, senza impoverire il linguaggio ma restando comprensibile a tutti.

I suoi musical parodia sono dichiaratamente provocatori e sopra le righe, e il sorriso – come sottolinea lo stesso Centaro – nasce già dal titolo: che la sua Odissea sia Una Vera Troyata, almeno, lo dichiara subito. All’EcoTeatro di Milano l’appuntamento è il 27 e 28 marzo alle 20.30 (via Fezzan 11, per info e biglietti: www.thomascentaro.com/odissea/).

Foto: Ufficio Stampa