Con ‘L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia)’ il filosofo e docente Nicola Donti arriva al Nuovo Teatro Orione di Roma con uno spettacolo che unisce ironia, pensiero critico e riflessione sulle grandi domande della vita.

Una serata di teatro, filosofia e divertimento per tornare simbolicamente sui banchi di scuola e affrontare tutto ciò che non ci è mai stato insegnato. Con L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia), il docente e divulgatore Nicola Donti continua il suo viaggio dopo il debutto milanese tutto esaurito e approda al Nuovo Teatro Orione di Roma per il suo primo debutto romano, in programma giovedì 21 maggio.

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Lo spettacolo si presenta come un’ideale ora di recupero, un appuntamento pensato per fermarsi, osservare, ridere e soprattutto pensare. In scena, il professore accompagna il pubblico in un percorso che alterna momenti di riflessione filosofica a passaggi più dichiaratamente comici, costruendo un racconto ironico ma intenso attorno alle grandi domande della vita che restano spesso senza risposta tra i banchi di scuola.

Un’ora di recupero tra leggerezza e profondità

«Mi sono spesso mortalmente annoiato a scuola ed è per questo che ho promesso a me stesso che non avrei mai regalato un simile supplizio ai miei studenti, così è nata l’idea di unire intrattenimento e ironia alla riflessione filosofica. Provando a coniugare leggerezza e profondità… senza accorgermene avevo un mix perfetto per uno spettacolo teatrale!», racconta il Prof. Nicola Donti. In questa prospettiva, L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia) diventa un invito a ripensare il rapporto con la conoscenza, trasformando la lezione frontale in un dialogo aperto con il pubblico.

Lo show è prodotto da Chimera Agency (To Be All Group) e Talia Media e punta a offrire un’esperienza inedita, capace di parlare tanto a chi ha amato la scuola quanto a chi l’ha vissuta come un luogo di noia e obblighi. Tra aneddoti, esempi tratti dall’attualità e spunti di filosofia del linguaggio e della scienza, la serata si configura come un laboratorio vivo di pensiero critico, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

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Chi è Nicola Donti e come porta la filosofia fuori dall’aula

Nicola Donti è un docente di filosofia del linguaggio e della scienza che da anni si occupa di comunicazione e pensiero critico applicati all’attualità e alla vita quotidiana. Grazie a un linguaggio chiaro, diretto e contemporaneo, ha sviluppato un approccio capace di rendere accessibili temi complessi, portando la filosofia fuori dagli spazi tradizionali e trasformandola in uno strumento concreto per leggere il presente.

La sua attività si muove tra insegnamento, conferenze, workshop e produzione di contenuti digitali, con un forte focus sulla capacità di stimolare il pensiero critico in contesti diversi. Il lavoro di formazione lo ha portato a collaborare con grandi aziende, pubbliche e private, tenendo speech dedicati alle dinamiche di gruppo, alla gestione dei conflitti, alla gestione del tempo, all’etica e all’intelligenza artificiale.

Dalla divulgazione alla scena teatrale

A teatro, con L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia), Nicola Donti porta per la prima volta questo patrimonio di esperienze direttamente sul palcoscenico, intrecciando divulgazione, formazione e intrattenimento. La struttura stessa dello spettacolo richiama quella di una lezione speciale, in cui il pubblico è chiamato a partecipare attivamente, a lasciarsi coinvolgere dai paradossi del pensiero e dalle contraddizioni della quotidianità.

All’interno di Chimera Agency, Donti sviluppa progetti che mettono in dialogo mondi diversi, dalla comunicazione aziendale alla produzione di contenuti culturali, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla filosofia. Il passaggio al teatro rappresenta un ulteriore capitolo di questo percorso: un’occasione per dimostrare come il pensiero critico possa essere non solo utile, ma anche profondamente divertente.

Per assistere allo spettacolo, i biglietti sono disponibili su vivaticket.

Foto: Ufficio Stampa