Teatro, burlesque e rivoluzione ironica per ribaltare Penelope, Medea e gli archetipi dell’immaginario occidentale

E se Penelope non avesse aspettato? Se Medea fosse stata raccontata da una donna? Da questa provocazione nasce “Eroina – non solo stand up comedy show”, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi, in tournée da marzo 2026 nei principali teatri italiani.

Reduce dai sold out della trilogia delle terapie, l’artista torna in scena con un format inedito che mescola teatro, stand up comedy, burlesque e conferenza buffa. Uno spettacolo ibrido e stratificato che attraversa linguaggi diversi per mettere in discussione i miti fondativi dell’Occidente e gli archetipi femminili che ancora oggi influenzano il nostro immaginario.

Riscrivere l’epica, ridendo

Penelope che attende e disfa, Circe che trasforma, Medea che si vendica, Arianna che salva e poi viene dimenticata: figure centrali della mitologia greca che hanno modellato l’identità femminile attraverso lo sguardo maschile. “Eroina” le smonta con ironia e lucidità, chiedendosi cosa sarebbe cambiato se quei racconti fossero stati concepiti da chi quelle esperienze le viveva.

Il palco diventa così uno spazio di analisi collettiva dove le nevrosi contemporanee dialogano con la psicanalisi e la mitologia. Becchimanzi indaga con leggerezza feroce le aspettative di genere, i copioni emotivi e gli schemi relazionali che continuiamo a replicare. Non solo uno show comico, ma un gioco serio che alterna risata e riflessione, smontando stereotipi senza mai perdere ritmo e brillantezza.

Un percorso tra scena e attivismo

Chiara Becchimanzi è una figura trasversale del panorama italiano: attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera e attivista. Dopo una formazione teatrale radicata nella tradizione, approda alla stand up nel 2019 portando in scena una comicità che intreccia critica sociale e cultura pop.

Accanto alla tournée di “Erorina”, serale, porta avanti il progetto “Rigenerazioni”, un tour di matinée negli istituti superiori che unisce stand up ed educazione sessuo-affettiva, coinvolgendo studenti e studentesse in un confronto diretto sugli stereotipi di genere. La scena, per Becchimanzi, è insieme spazio artistico e luogo politico.

“Eroina” debutta l’11 marzo a Milano al Teatro Martinitt e prosegue il 14 marzo a Terni, il 20 marzo a Pordenone, il 21 marzo a Genova, il 2 aprile a Bari, il 12 aprile a Bologna, il 13 aprile a Roma (Sala Umberto), il 15 aprile a Torino, l’11 maggio a Foligno, il 29 maggio a Verona e il 5 giugno a Cagliari.

Con “Eroina – non solo stand up comedy show” Chiara Becchimanzi attraversa l’epica con sguardo contemporaneo e ironico, trasformando il mito in materia viva e invitando il pubblico a riscrivere – ridendo – le storie che ci hanno insegnato a raccontarci.