Nel quarantennale del primo scudetto del Napoli, trenta artisti portano sul palco una rilettura teatrale contemporanea di Diego Armando Maradona tra musica, danza e drammaturgia emotiva.

Trenta artisti tra attori, ballerini, acrobati e cantanti pronti a trasformare il mito di Diego Armando Maradona in un’esperienza teatrale contemporanea. Non un musical tradizionale, ma uno spettacolo che fonde drammaturgia emotiva, coreografie spettacolari e scenografie monumentali per raccontare una figura che va oltre lo sport e appartiene ormai all’immaginario collettivo.

Maradona – Lo Spettacolo nasce con l’ambizione di esplorare non solo il campione, ma l’uomo dietro la leggenda. Una narrazione che attraversa riscatto, fragilità e coraggio, mettendo in scena il conflitto eterno tra identità personale e mito pubblico. Nel quarantennale della storica vittoria del primo scudetto del Napoli nella stagione 1986/1987, il progetto sceglie di rileggere la storia di Maradona attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo e quasi cinematografico, capace di alternare epicità visiva e profondità emotiva.

Maradona – Lo Spettacolo: un linguaggio teatrale contemporaneo

Alla guida del progetto c’è la regia di Carolina Fanelli, affiancata dalle musiche originali di Phil Mer e dalla partecipazione straordinaria di Marino Bartoletti, che firma il monologo conclusivo e offre la propria consulenza alla sceneggiatura. Il team creativo punta a costruire una narrazione accessibile ma rigorosa, capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla complessità del racconto umano.

Nei prossimi mesi la produzione annuncerà i nomi degli artisti coinvolti, tra interpreti internazionali e figure fortemente legate a Napoli, città che diventa cuore simbolico e narrativo dell’intero progetto. Non a caso il debutto nazionale è previsto al Teatro Palapartenope, spazio iconico della scena partenopea che accoglierà uno spettacolo pensato in dialogo diretto con il territorio e con la sua memoria collettiva.

Più che una celebrazione sportiva, Maradona – Lo Spettacolo si presenta come una riflessione sull’esperienza umana universale: la tensione tra talento e caduta, amore e pressione, ribellione e redenzione. Un racconto che parte dal calcio ma si apre a una dimensione culturale più ampia, trasformando la figura di Maradona in un simbolo contemporaneo.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, mentre il progetto continua a svelarsi anche attraverso i canali social ufficiali.