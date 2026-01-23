Il musical rock dedicato a Caravaggio torna nel 2026 con nuove date in tutta Italia: una rilettura potente e contemporanea del pittore ribelle.
Dopo un 2025 accolto con entusiasmo da pubblico e critica, Caravaggio – A Rebel Rock Musical è pronto a tornare in scena nel 2026 con un nuovo tour che attraverserà l’Italia. Prodotto dalla Golden Ticket Company, lo spettacolo riprende il suo viaggio portando sui palcoscenici una figura dirompente della storia dell’arte, riletta in una chiave sorprendente e contemporanea. Caravaggio diventa rock.
Al centro dello spettacolo c’è Michelangelo Merisi, detto Caravaggio: artista geniale e irregolare, uomo inquieto e provocatorio che sfida la Roma papalina del Seicento, tra intrighi, rivalità, protezioni ambigue e segreti inconfessabili. La sua è una rivoluzione estetica e umana: rifiuta le rappresentazioni idealizzate, dipinge la realtà per quello che è, porta i poveri e gli emarginati dentro la sacralità dell’arte.
Il musical racconta proprio questa ribellione con ritmo ed energia, sino a un finale che sorprende e lascia il segno. Una vita vissuta senza compromessi, guidata da una convinzione radicale: “C’è più Dio in terra di quanto ce ne sia in cielo”.
Un musical rock
Caravaggio – A Rebel Rock Musical mette in scena la storia del pittore in una inedita forma rock grazie all’estro di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, che firmano libretto, liriche e regia. Le musiche, composte da Rizzolo con il maestro Sandro Cuccuini e la direzione musicale di Tony De Gruttola, fondono rock incisivo e melodia, mantenendo un forte legame con la tradizione del musical theater.
Sul palco, una rock band dal vivo accompagna la narrazione, mentre i movimenti coreografici sono affidati a Fabio Liberti. E nel ruolo di Caravaggio, Jacopo Siccardi, chiamato a incarnare tutta la complessità emotiva e artistica del pittore.
Il tour 2026 toccherà numerose città italiane:
- 19 febbraio – Novi Ligure, Teatro Romualdo Marenco
- 20 febbraio – Alessandria, Teatro Alessandrino
- 12 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
- 17 marzo – Fermo, Teatro dell’Aquila
- 18 marzo – Prato, Teatro Politeama Pratese
- 19–20 marzo – Roma, Teatro Ghione
- 21 marzo – Grosseto, Teatro Moderno
- 22 aprile – Mestre, Teatro Toniolo
- 23 aprile – Verona, Teatro Nuovo
- 30 aprile – Villadossola, Teatro La Fabbrica
Biglietti e informazioni sul tour sono disponibili sul sito ufficiale.
Foto di Marco Gamba