Il musical rock dedicato a Caravaggio torna nel 2026 con nuove date in tutta Italia: una rilettura potente e contemporanea del pittore ribelle.

Dopo un 2025 accolto con entusiasmo da pubblico e critica, Caravaggio – A Rebel Rock Musical è pronto a tornare in scena nel 2026 con un nuovo tour che attraverserà l’Italia. Prodotto dalla Golden Ticket Company, lo spettacolo riprende il suo viaggio portando sui palcoscenici una figura dirompente della storia dell’arte, riletta in una chiave sorprendente e contemporanea. Caravaggio diventa rock.

Al centro dello spettacolo c’è Michelangelo Merisi, detto Caravaggio: artista geniale e irregolare, uomo inquieto e provocatorio che sfida la Roma papalina del Seicento, tra intrighi, rivalità, protezioni ambigue e segreti inconfessabili. La sua è una rivoluzione estetica e umana: rifiuta le rappresentazioni idealizzate, dipinge la realtà per quello che è, porta i poveri e gli emarginati dentro la sacralità dell’arte.

Il musical racconta proprio questa ribellione con ritmo ed energia, sino a un finale che sorprende e lascia il segno. Una vita vissuta senza compromessi, guidata da una convinzione radicale: “C’è più Dio in terra di quanto ce ne sia in cielo”.

Un musical rock

Caravaggio – A Rebel Rock Musical mette in scena la storia del pittore in una inedita forma rock grazie all’estro di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, che firmano libretto, liriche e regia. Le musiche, composte da Rizzolo con il maestro Sandro Cuccuini e la direzione musicale di Tony De Gruttola, fondono rock incisivo e melodia, mantenendo un forte legame con la tradizione del musical theater.

Foto di Marco Gamba

Sul palco, una rock band dal vivo accompagna la narrazione, mentre i movimenti coreografici sono affidati a Fabio Liberti. E nel ruolo di Caravaggio, Jacopo Siccardi, chiamato a incarnare tutta la complessità emotiva e artistica del pittore.

Il tour 2026 toccherà numerose città italiane:

19 febbraio – Novi Ligure , Teatro Romualdo Marenco

, Teatro Romualdo Marenco 20 febbraio – Alessandria , Teatro Alessandrino

, Teatro Alessandrino 12 marzo – Firenze , Teatro Cartiere Carrara

, Teatro Cartiere Carrara 17 marzo – Fermo , Teatro dell’Aquila

, Teatro dell’Aquila 18 marzo – Prato , Teatro Politeama Pratese

, Teatro Politeama Pratese 19–20 marzo – Roma , Teatro Ghione

, Teatro Ghione 21 marzo – Grosseto , Teatro Moderno

, Teatro Moderno 22 aprile – Mestre , Teatro Toniolo

, Teatro Toniolo 23 aprile – Verona , Teatro Nuovo

, Teatro Nuovo 30 aprile – Villadossola, Teatro La Fabbrica

Biglietti e informazioni sul tour sono disponibili sul sito ufficiale.

Foto di Marco Gamba