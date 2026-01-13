Dopo i sold out delle prime date, la psicoterapeuta debutta a teatro con un monologo a due voci ispirato a una storia vera: un racconto intenso sulla salute mentale, tra parola clinica e libertà teatrale.

Dopo i sold out registrati a Legnano, Gallarate, Torino, Firenze, Milano e Bologna, La mente in scena, il primo spettacolo teatrale di Stefania Andreoli, amplia il calendario della tournée 2026 con nuove date in tutta Italia e all’estero.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Teatro Palladium: al via la nuova stagione tra teatro, musica, cinema e la mostra ‘Io sono, I am’

A partire da febbraio 2026, la psicoterapeuta porterà il suo monologo a due voci in 20 città, in un viaggio teatrale intenso e necessario che affronta il tema della salute mentale e, in particolare, del disturbo borderline di personalità. Ispirato a una storia vera, La mente in scena è un racconto che diventa un inno alla possibilità di restare umani anche quando tutto sembra crollare.

Uno spettacolo tra parola clinica e parola teatrale

Scritto e diretto da Luca Stano, con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, lo spettacolo mette in scena la storia di Hélène, una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità, interpretata da Alice Redini. Sul palco prendono forma la mente della protagonista, i volti incontrati durante i ricoveri in psichiatria e la figura della terapeuta, dando vita a un dialogo originale e potente tra linguaggio clinico e narrazione teatrale.

Hélène e la Doc guidano il pubblico in uno scambio serrato e poetico, dove fragilità, resistenza e speranza si intrecciano in un racconto che oscilla tra introspezione, verità emotiva e libertà scenica. Un’esperienza che restituisce dignità al dolore mentale e invita a cambiare prospettiva.

Un monologo a due voci, intenso e necessario

La mente in scena è uno spettacolo nuovo nel suo genere: tagliente, struggente, capace di catturare l’attenzione e di aprire uno spazio di ascolto profondo. Per 90 minuti, il pubblico viene condotto nel cuore della fragilità della mente, del dolore e del desiderio di vivere, anche quando farlo sembra impossibile.

«Questo spettacolo trasmette un messaggio chiaro e potente: nessuno è solo. – dichiara Stefania Andreoli – Ognuno può trovare la forza e il coraggio di affrontare la malattia senza restare in silenzio».

Uno spettacolo che si rivolge a chiunque abbia voglia di ascoltare, e che restituisce speranza non solo a chi vive un disagio mentale, ma anche a chi gli sta accanto. Perché comprendere con amorevole umanità è l’unico contributo possibile.

Calendario tour 2026

15 febbraio – Legnano, Teatro Talisio Tirinnanzi (sold out)

– Legnano, Teatro Talisio Tirinnanzi (sold out) 27 febbraio – Gallarate, Teatro Condominio Vittorio Gassman (sold out)

– Gallarate, Teatro Condominio Vittorio Gassman (sold out) 19 marzo – Torino, Teatro Alfieri (sold out)

– Torino, Teatro Alfieri (sold out) 21 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara (sold out)

– Firenze, Teatro Cartiere Carrara (sold out) 18 aprile – Padova, Teatro Geox

– Padova, Teatro Geox 9 maggio – Piacenza, Teatro Municipale

– Piacenza, Teatro Municipale 15 maggio – Varese, Teatro Intred

– Varese, Teatro Intred 16 maggio – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber (sold out)

– Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber (sold out) 17 maggio – Roma, Teatro Olimpico

– Roma, Teatro Olimpico 23 maggio – Ancona, Teatro delle Muse

– Ancona, Teatro delle Muse 24 maggio – Bologna, Teatro Duse (sold out)

– Bologna, Teatro Duse (sold out) 25 settembre – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber 3 ottobre – Lugano, Palazzo dei Congressi

– Lugano, Palazzo dei Congressi 17 ottobre – Napoli, Teatro Augusteo

– Napoli, Teatro Augusteo 24 ottobre – Bari, Palatour Bitritto

– Bari, Palatour Bitritto 25 ottobre – Pescara, Teatro Massimo

– Pescara, Teatro Massimo 14 novembre – Palermo, Teatro Golden

– Palermo, Teatro Golden 15 novembre – Catania, Teatro Metropolitan

– Catania, Teatro Metropolitan 28 novembre – Brescia, Dis_play Brixia Forum

– Brescia, Dis_play Brixia Forum 19 dicembre – Sassari, Teatro Comunale

Biglietti e informazioni

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei circuiti autorizzati.

Info: 0572 78903

Spettacolo sconsigliato a un pubblico inferiore ai 16 anni.