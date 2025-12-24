‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1’ in concerto: la magia arriva a Milano

‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto’ arriva al TAM Teatro Arcimboldi di Milano il 27 e 28 dicembre, con l’Orchestra Italiana del Cinema dal vivo.

Dopo il grande successo registrato a Roma, con tre date consecutive sold out, Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto approda per la prima volta a Milano. L’appuntamento è al TAM Teatro Arcimboldi, sabato 27 dicembre alle 20.30 e domenica 28 dicembre con due repliche, alle 15.00 e alle 19.30. Per un’esperienza che unisce cinema e musica dal vivo nel segno della saga più amata degli ultimi decenni.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema, composta da 80 musicisti e diretta da Benjamin Pope, impegnata nell’esecuzione integrale della colonna sonora firmata da Alexandre Desplat. In perfetto sincronismo con la proiezione del film in alta definizione. Lo schermo di 12 metri e i dialoghi in italiano accompagneranno il pubblico dentro uno dei capitoli più intensi e drammatici della storia di Harry Potter.

Le date milanesi sono presentate in esclusiva nazionale da Music Village / Forum Studios, con la produzione esecutiva di Marco Patrignani, fondatore e presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema. Il progetto fa parte della Harry Potter Film Concert Series, ideata da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e CineConcerts: l’unica tournée ufficiale al mondo dedicata ai film della saga. Dal debutto nel 2016, oltre tre milioni di spettatori in 48 Paesi hanno già vissuto questa esperienza immersiva, che continua a crescere a livello globale.

©Flavio Ianniello

«Con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ci avviciniamo al culmine di un viaggio straordinario che ha segnato profondamente anche la storia della nostra orchestra», dichiara Marco Patrignani. «Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto ufficiale, che ha incantato milioni di spettatori nel mondo. E che continua con entusiasmo il suo percorso verso la quinta edizione del Roma Film Music Festival, in programma a marzo 2026».

La storia

In questo settimo capitolo, la narrazione si fa più cupa e complessa: Harry, Ron ed Hermione sono costretti a lasciare Hogwarts per affrontare da soli la missione più pericolosa, distruggere gli Horcrux che custodiscono il potere di Voldemort. Un viaggio segnato da scelte difficili, rivelazioni e tensioni che trovano nella musica di Desplat una dimensione emotiva profonda e avvolgente.

LEGGI ANCHE: — ‘Harry Potter: The Exhibition’, la mostra da vivere nell’autunno milanese. Cosa c’è da sapere

Premiata con l’International Film Music Critics Award, il World Soundtrack Award e il Satellite Award, la colonna sonora composta da Desplat accompagna l’inizio della guerra nel mondo magico con uno stile elegante e drammatico, capace di amplificare ogni passaggio chiave del film.

«La saga cinematografica di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo», afferma Justin Freer, presidente di CineConcerts. «Siamo felici di offrire al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo queste musiche premiate mentre il film viene proiettato sul grande schermo». Aggiunge Brady Beaubien, produttore di CineConcerts: «Harry Potter è sinonimo di emozione ovunque. Con questa esperienza vogliamo continuare a celebrare il mondo magico insieme al pubblico».

©Flavio Ianniello

Un evento pensato per fan di tutte le età, capace di trasformare una visione cinematografica in un’esperienza collettiva e immersiva, dove la musica dal vivo diventa il vero incantesimo.

Foto di Flavio Ianniello da Ufficio Stampa