Roma, aprile-dicembre 2025: esperienze immersive, competenze trasversali e produzione culturale firmata dagli studenti del Lazio.

Si è concluso con successo Nuovi linguaggi del settore creativo: il Larp, il progetto promosso da Eryados e realizzato con il contributo di DiSCo Lazio, rivolto agli studenti universitari della Regione Lazio per valorizzare il Live Action Role Play (Larp) come strumento educativo, creativo e professionale.

Da aprile a dicembre 2025, il percorso ha combinato formazione teorico-pratica, esperienze professionali in contesti Larp nazionali e la realizzazione di eventi immersivi ideati dagli stessi studenti insieme a professionisti del settore. Una struttura pensata per sviluppare competenze narrative, organizzative e produttive spendibili nel settore culturale.

Le fasi del progetto Eryados

Nella prima fase, i partecipanti hanno seguito laboratori multidisciplinari su scrittura, regia immersiva, scenotecnica e produzione. Successivamente si sono confrontati con realtà come il laboratorio integrato del Roma Borgata Festival dell’associazione A.S.A.P.Q. e le repliche di format come Ospedale dei Giocattoli Rotti, Operai all’Opera e Torrebruma, partecipando attivamente alle attività di staff. La fase finale ha visto la progettazione e la messa in scena di Larp originali sul territorio regionale con Larp Studio e Progetto Goldstein, aperti gratuitamente al pubblico: tra questi EE – Emergenza Elba, Cyber Storm e Democrazia Applicata. La pratica laboratoriale si è poi concretizzata nel progetto Omega, realizzato nel Municipio Roma XV a inizio dicembre.

Un riconoscimento nazionale di rilievo è stato la partecipazione dei ragazzi al Larp Forum, primo convegno italiano dedicato al Larp, svoltosi dal 12 al 14 dicembre presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di accreditamento e confronto con le principali realtà operative del settore a livello nazionale e internazionale, incluse le ricerche accademiche sviluppate da oltre dodici università italiane e straniere.

Il progetto ha risposto a una crescente domanda di percorsi formativi innovativi, introducendo nel sistema universitario del Lazio un linguaggio immersivo già diffuso a livello internazionale e particolarmente efficace nello sviluppo di competenze trasversali, creative e relazionali. Con questa iniziativa, Eryados consolida il proprio impegno nella formazione esperienziale e nei nuovi linguaggi del settore creativo, proponendo un modello replicabile che unisce educazione attiva, produzione culturale e restituzione pubblica.

Per informazioni: info@eryados.it | www.eryados.it

Nuovi linguaggi del settore creativo: il Larp è un progetto di Eryados realizzato con il contributo di DiSCo Lazio.