Dal 5 al 21 dicembre 2025, Roma ospita una rassegna che porta il LARP nei piccoli spazi teatrali, trasformando il pubblico in protagonista.

Dal 5 al 21 dicembre 2025, Roma accoglie Larp da Camera, rassegna di teatro immersivo ideata da Umberto Francia e promossa da Eryados, con il sostegno del Municipio I di Roma Capitale e la collaborazione di Zètema Progetto Cultura. L’iniziativa porta il Live Action Role Playing – nato negli anni Settanta tra Stati Uniti e Scandinavia – negli spazi raccolti del Buon Pastore, trasformando il pubblico in protagonista diretto di narrazioni interattive e multidisciplinari.

Cinque esperienze dal vivo offrono un percorso tra fantasy, fantascienza, giallo, memoria storica, identità e giustizia, con una forte componente di partecipazione diretta. La formula da camera valorizza scenari intimi e intensi, simili ai concerti da camera. Gli spettatori non osservano ma agiscono, interagiscono e co-creano l’azione.

La rassegna conferma il LARP come linguaggio culturale innovativo, capace di coniugare teatro, narrazione e gioco immersivo. Gli eventi sono gratuiti e a numero limitato, con prenotazione obbligatoria.