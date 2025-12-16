Per lo Youth Fest 2026 (al teatro India dal 23 al 18 giugno), la DAP di Dominio Pubblico cerca nuovi progetti: c’è tempo fino al 31 gennaio
È aperta fino al 31 gennaio 2026 la call for artists per la XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare che si svolgerà dal 23 al 28 giugno 2026 al Teatro India di Roma e che da oltre dieci anni rappresenta un osservatorio privilegiato sulla creatività emergente.
La call è rivolta ad artisti under 25, compagnie e collettivi operanti a livello nazionale e internazionale nei settori dello spettacolo dal vivo, delle arti visive e digitali, del cinema, della musica e delle pratiche ibride contemporanee.
Elemento distintivo del progetto è il modello della Direzione Artistica Partecipata (DAP), affidata a una redazione under 25 che lavora in dialogo con curatori, direttori artistici e operatori culturali affermati. Un dispositivo che integra formazione, programmazione e networking, rafforzando competenze professionali e visione critica. Il prossimo appuntamento su cui la DAP sta lavorando è proprio lo Youth Fest.
In un contesto segnato dalla fragilità strutturale del lavoro culturale, Dominio Pubblico propone una risposta concreta: spazi di visibilità reale, accompagnamento curatoriale e dialogo intergenerazionale, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’ecosistema creativo.
Tutte le informazioni sulla call e sulle modalità di partecipazione sono disponibili online:
dominio-pubblico-teatro.it