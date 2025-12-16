Per lo Youth Fest 2026 (al teatro India dal 23 al 18 giugno), la DAP di Dominio Pubblico cerca nuovi progetti: c’è tempo fino al 31 gennaio

È aperta fino al 31 gennaio 2026 la call for artists per la XIII edizione di Dominio Pubblico – Youth Fest, il festival multidisciplinare che si svolgerà dal 23 al 28 giugno 2026 al Teatro India di Roma e che da oltre dieci anni rappresenta un osservatorio privilegiato sulla creatività emergente.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La call è rivolta ad artisti under 25, compagnie e collettivi operanti a livello nazionale e internazionale nei settori dello spettacolo dal vivo, delle arti visive e digitali, del cinema, della musica e delle pratiche ibride contemporanee.

Elemento distintivo del progetto è il modello della Direzione Artistica Partecipata (DAP), affidata a una redazione under 25 che lavora in dialogo con curatori, direttori artistici e operatori culturali affermati. Un dispositivo che integra formazione, programmazione e networking, rafforzando competenze professionali e visione critica. Il prossimo appuntamento su cui la DAP sta lavorando è proprio lo Youth Fest.

In un contesto segnato dalla fragilità strutturale del lavoro culturale, Dominio Pubblico propone una risposta concreta: spazi di visibilità reale, accompagnamento curatoriale e dialogo intergenerazionale, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’ecosistema creativo.

Tutte le informazioni sulla call e sulle modalità di partecipazione sono disponibili online:

dominio-pubblico-teatro.it