AgriEuro vince il Concorso Art Bonus 2025 grazie al restauro del Sipario Storico del Teatro Menotti di Spoleto: il capolavoro dell’Ottocento torna sul palcoscenico dopo 25 anni.

Un capolavoro dell’Ottocento torna finalmente a vivere sul palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. AgriEuro conquista il primo posto al Concorso Art Bonus 2025 promosso dal Ministero della Cultura. A imporsi, in particolare, è stato il progetto che ha permesso di riportare in scena il monumentale Sipario Storico dipinto nel 1861 da Francesco Coghetti. Un ritorno atteso da 25 anni e oggi diventato simbolo di una rinnovata sinergia tra pubblico e privato.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’intervento è stato reso possibile dalla donazione di 130.000 euro da parte di AgriEuro srl e dal cofinanziamento del Comune di Spoleto per circa 80.000 euro. Il restauro ha permesso di risolvere i gravi problemi conservativi che da tempo compromettevano la grande tela – dall’umidità alle deformazioni, fino alle scuciture – restituendo alla città un bene identitario di enorme valore culturale.

«L’Art Bonus va nella direzione che condividiamo» ha commentato il Sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi, sottolineando la necessità di rafforzare l’alleanza tra risorse pubbliche e sostegno privato. Una visione condivisa anche da AgriEuro, che con questo progetto ribadisce il proprio impegno verso il territorio. «Il restauro di questa straordinaria opera d’arte è stato un impegno che AgriEuro ha scelto di sostenere» ha dichiarato il CEO Filippo Settimi, ricordando come riportare il Sipario alla città significhi restituire «un pezzo della sua anima».

On. Gianmarco Mazzi, Andrea Sisti, Filippo Settimi

Per Spoleto, il ritorno dell’opera rappresenta molto più di un recupero artistico. «La restituzione del Sipario Storico rappresenta un momento di straordinaria importanza per tutta la città di Spoleto», ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti. «Non si tratta soltanto del recupero di un capolavoro artistico, ma del ritorno a casa di un simbolo identitario che appartiene alla nostra storia e alla nostra comunità. […] La cultura per noi è economia, è la matrice dello sviluppo».

LEGGI ANCHE: — ‘Anche in casa si possono provare emozioni forti’, Caterina Filograno: «Donne e chiaroscuri»

Un capolavoro che racconta la storia di Spoleto

Il Sipario Storico è una delle opere più spettacolari realizzate da Francesco Coghetti, come ricorda la studiosa Stefania Petrillo, autrice della monografia Sipari d’Italia. Con i suoi quasi 14 metri di larghezza e circa 12 di altezza, il dipinto mette in scena la leggendaria sconfitta di Annibale sotto le mura di Spoleto.

Colori vibranti, forte pathos e una composizione dinamica rendono la rappresentazione un episodio di grande potenza narrativa. Nella parte inferiore si svolge la battaglia, mentre sopra compaiono le architetture della città, con la popolazione che respinge gli assalitori versando olio bollente.

Foto Shutterstock

Per un quarto di secolo, lontano dalla sala teatrale, il Sipario non ha potuto svolgere la sua funzione: accogliere e intrattenere il pubblico, preparandolo all’esperienza dello spettacolo. Oggi, grazie al progetto vincitore dell’Art Bonus 2025, torna finalmente davanti agli spettatori, restituendo a Spoleto un frammento fondamentale della propria memoria visiva e culturale.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock