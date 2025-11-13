‘Pinocchio’ arriva al Parco Colli Aniene: lo spettacolo del progetto La Strada unisce persone senza dimora e giovani artisti. Ingresso libero con prenotazione.

Un laboratorio di creatività, inclusione e rinascita. È questo lo spirito de La Strada, il progetto teatrale e sociale ideato e diretto da Veronica Pace, attrice, regista e fondatrice della compagnia Shakespeare in sneakers, che porta sul palco persone senza fissa dimora e giovani artisti under 30 all’interno di un percorso di creazione condivisa. Il risultato è Pinocchio, lo spettacolo che andrà in scena il 21, 22 (ore 21.00) e 23 novembre (ore 17.30) sotto un suggestivo tendone da circo allestito nel Parco Colli Aniene, in Via Urbano Cioccetti, nel quartiere romano di Colli Aniene.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, La Strada nasce per trasformare il teatro in uno spazio accessibile e condiviso. Qui l’esperienza artistica diventa occasione di partecipazione civica, rivolgendosi in particolare a persone inserite in percorsi di fragilità sociale, coinvolte accanto ai giovani performer della compagnia.

Veronica Pace

Pinocchio a Colli Aniene: lo spettacolo che unisce teatro e inclusione

Il titolo del progetto è un omaggio esplicito al film di Fellini: La Strada come luogo di incontro, di incroci e di cammini che si ricompongono. Lo spettacolo Pinocchio diventa così il punto d’arrivo di un percorso di tre mesi di laboratorio intensivo, in cui persone senza dimora e giovani artisti hanno lavorato fianco a fianco intrecciando storie, esperienze e sensibilità. Il risultato è una messinscena che unisce favola, poesia, teatro fisico e narrazione visiva, restituendo centralità alla persona e al racconto individuale.

Il palco sarà ospitato in un vero e proprio teatro nomade: un tendone da circo temporaneo che trasformerà il parco in uno spazio di comunità, simbolo di un’arte che si muove tra realtà e immaginazione e che torna nei luoghi della quotidianità.

La visione di Veronica Pace e la poetica dello spettacolo

Veronica Pace racconta così il cuore del progetto: «La Strada è nato dal desiderio di trasformare il teatro in uno spazio di incontro reale, dove chi vive situazioni di fragilità possa esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. In ogni laboratorio, in ogni prova, abbiamo visto persone ritrovare voce, fiducia, presenza».

«Pinocchio – continua – è il simbolo di questo viaggio: una storia di ricerca, di identità e di rinascita, che appartiene a tutti. Portare lo spettacolo sotto un tendone da circo, nel cuore di Colli Aniene, significa restituire alla città un luogo di partecipazione. La cultura esce dai luoghi convenzionali e torna nelle piazze, nei parchi, tra le persone. È lì che il teatro ritrova la sua verità più semplice e più potente: quella di farci sentire, per un momento, uguali e insieme».

Il progetto comprende anche la realizzazione di un docufilm, che racconta la nascita dello spettacolo e le storie dei partecipanti. Un archivio visivo e narrativo pensato per diffondere il valore dell’esperienza in contesti culturali, sociali ed educativi.

Con La Strada, la compagnia Shakespeare in sneakers conferma la propria vocazione a intrecciare arte, impegno civile e coesione territoriale. Una testimonianza concreta di come il teatro possa diventare strumento di rigenerazione sociale, capace di restituire voce e dignità alle persone e ai luoghi.

LEGGI ANCHE: ‘Designer’s Table’: il grande laboratorio di design che unisce Corea e Italia nel nome della cultura gastronomica

Informazioni utili

Ingresso: libero, con prenotazione obbligatoria su pinocchio2025.eventbrite.it.

Come arrivare – Parco Colli Aniene, Via Urbano Cioccetti