Dal 13 al 23 novembre 2025 al Brancaccio di Roma: Federica Butera è Frida, Drusilla Foer è la Catrina. Musiche di Vincenzo Incenzo, regia di Andrea Ortis.

Scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, Frida Opera Musical porta in scena al Teatro Brancaccio di Roma (13–23 novembre 2025) la vita, l’opera e l’energia rivoluzionaria di Frida Kahlo in forma di grande spettacolo musicale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: ‘Le Ferrovie d’Italia’: arte, storia e futuro in corsa al Vittoriano

Nel ruolo di Frida c’è Federica Butera, mentre Drusilla Foer interpreta La Catrina, figura-icona della cultura popolare messicana. Andrea Ortis è Diego Rivera e firma anche la regia. Le musiche e liriche sono di Vincenzo Incenzo, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Erika Carretta. Le scene sono firmate Gabriele Moreschi, mentre Valerio Tiberi e Virginio Levrio curano il progetto luci (Levrio firma anche il video), mentre il suono è di Enrico Porcelli.

Un racconto scenico tra pittura e teatro musicale

Lo spettacolo intreccia la potenza visiva del mondo pittorico di Frida con il linguaggio del teatro musicale: amori e conflitti, il corpo ferito, l’identità, la libertà. La Catrina guida lo spettatore in un Messico colorato, allegro e dissacrante, dove vita e morte danzano tra arte murale, fermenti ideologici e figure storiche come Zapata, Trotsky, Breton, Tina Modotti. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo Frida Kahlo ‘Casa Azul’ e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico. Con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia.

La relazione Frida–Diego al centro

Il nucleo narrativo è la relazione tra Frida Kahlo e Diego Rivera: un amore radicale e imperfetto, tra alleanza e scontro, successi e fratture personali. Nelle parole di Andrea Ortis, Frida è artista unica capace di trasformare il dolore in visione, oltre i confini del tempo e della realtà.

Teatro Brancaccio – Via Merulana 244, Roma.

Date e orari:

13/11 ore 20:30 • 14/11 ore 20:30 • 15/11 ore 20:30 • 16/11 ore 16:00 • 18/11 ore 20:30 • 19/11 ore 20:30 • 20/11 ore 20:30 • 21/11 ore 20:30 • 22/11 ore 20:30 • 23/11 ore 16:00.

Durata: 3 ore con intervallo.

Prezzi: 29–65 €

Biglietti: teatrobrancaccio.it • ticketone.it