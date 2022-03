‘Notre Dame de Paris’ riparte da Milano invocando la pace: le parole di Cocciante

Giovedì 3 marzo è andata in scena a Milano la prima nazionale del ventennale di ‘Notre Dame de Paris’ che ha invocato la pace: il video.

Un ripartenza nel segno della pace, anzi invocando la pace. È, infatti, questa la parola che, pronunciata a gran voce e all’unisono, chiude la prima nazionale di ‘Notre Dame de Paris’, andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Riccardo Cocciante, visibilmente emozionato, ha preso la parola e, raccogliendo gli applausi scroscianti insieme al cast originale con cui l’opera popolare debuttò vent’anni addietro, ha fatto risuonare il suo appello.

“Un’ultima cosa da dire – ha dichiarato il maestro Cocciante – oggi, a mezzogiorno, le campane di tutte le chiese d’Europa hanno suonato. Hanno suonato perché c’è qualche cosa di grave. Allora tutti insieme, ci prendiamo la mano e diciamo: tutti noi per la pace!”.

L’opera popolare moderna più famosa al mondo – prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd – resta in scena nel capoluogo lombardo fino ad aprile 2022 per poi spostarsi nel resto d’Italia. E a vent’anni dal debutto romano (era il 14 marzo 2002), tornano protagonisti Lola Ponce nei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo.

Nel cast anche Vittorio Matteucci, Leonardo Di Minno e Marco Guerzoni, Matteo Setti, Graziano Galatone, Tania Tuccinardi e Claudia D’Ottavi.

Foto Francesco Prandoni da Ufficio Stampa W4Y

Di seguito il calendario del ventennale di ‘Notre Dame de Paris’:

Dal 3 marzo al 3 aprile 2022 – Milano @ Teatro degli Arcimboldi

@ Teatro degli Arcimboldi Dall’8 al 10 aprile 2022 – Ancona @ PalaPrometeo

@ PalaPrometeo Dal 15 al 18 aprile 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

(VE) @ PalaInvent Dal 5 all’8 maggio 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

@ Nelson Mandela Forum Dal 12 al 22 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport di Roma

@ Palazzo dello Sport di Roma Dal 26 al 28 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

@ PalaCalafiore Dal 9 al 12 giugno 2022 – Lugano @ Teatro LAC

@ Teatro LAC Dal 30 giugno al 3 luglio 2022 – Genova @ Teatro Carlo Felice

@ Teatro Carlo Felice Dal 22 al 24 luglio 2022 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose

(CH) @ Parco Villa delle Rose Dal 27 al 31 luglio 2022 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea

@ Ferrara Summer Festival c/o Piazza Ariostea Dal 5 al 7 agosto 2022 – San Pancrazio Salentino (BR) @ Forum Eventi

(BR) @ Forum Eventi Dal 12 al 14 agosto 2022 – Pula (CA)@ Forte Arena

(CA)@ Forte Arena Dal 18 al 24 agosto 2022 – Palermo @ Teatro di Verdura

@ Teatro di Verdura Dall’ 8 all’11 settembre 2022 – Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini”

(LU) @ Gran Teatro all’Aperto “Giacomo Puccini” Dal 27 al 30 ottobre 2022 – Napoli @ Teatro PalaPartenope

@ Teatro PalaPartenope Dal 3 al 6 novembre 2022 – Bari @ PalaFlorio

@ PalaFlorio Dall’11 al 20 novembre 2022 – Catania @ PalaCatania

@ PalaCatania 26 e 27 novembre 2022 – Eboli (SA) @ PalaSele

(SA) @ PalaSele Dal 2 al 4 dicembre 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

(BO) @ Unipol Arena Dal 9 all’11 dicembre 2022 – Torino @ Pala Alpitour

@ Pala Alpitour Dal 14 al 18 dicembre 2022 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

Foto Francesco Prandoni da Ufficio Stampa W4Y