#AmorEtCura, una Venere per la prevezione. Il nuovo eco-murale di Carlos Atoche a Roma, nel cuore di Garbatella.

È stato svelato a Roma, a Garbatella, l’eco-murale del noto street artist cileno Carlos Atoche dal titolo #AmorEtCura. Un’opera dedicata alla consapevolezza del proprio corpo e alla cura di sé. Soprattutto, però, l’opera è un invito alla prevenzione per cui Susan G. Komen Italia lavora senza sosta da oltre vent’anni. Un progetto interamente sostenuto da Castel Romano Designer Outlet e curato dalla non profit Yourban2030.

«Con questa immagine ho cercato di restituire, in modo poetico, la potenza femminile. Così come la capacità dell’universo donna di affrontare tutte le difficoltà, semplici o complesse che esse siano. – racconta Carlos Atoche – Ho voluto rappresentare la cura di sé ma anche l’energia della donna che resiste in un mondo patriarcale ed ostile. Così attraverso i secoli ogni Venere ha conquistato diritti e spazi negati. Combattendo non solo per liberarsi dalle regole maschiliste imposte dal sistema, ma soprattutto per ritrovare un equilibrio all’interno del proprio mondo interiore».

Per millenni Afrodite è stata rappresentata semicoperta da un mantello, con un’espressione solenne e sacrale che esalta il forte senso di dignità della dea. Nella versione di Atoche, il drappeggio lascia scoperto il seno ed è sorretto dalla mano della Venere, in un gesto di protezione e di cura di sé. La figura è stilizzata, le linee seguono la grafica dell’incisione, con colori predominanti sulla gamma del rosso magenta.

Il valore ecologico di #Amoretcura

Da non sottovalutare il valore ecologico del murales. Come in tutti i suoi progetti artistici, Yourban 2030 ha utilizzato esclusivamente pitture Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie e trasforma ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall’inquinamento dell’aria. In pratica, un ecomurales di 100 mq elimina lo smog di circa 22 auto benzina euro 6 al giorno.