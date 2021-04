Tra natura e materie prime del Kenya: l’influencer Jon Hops svela parte della nuova collezione Palm Island

Palm Island, in arrivo la nuova collezione del brand di lifestyle dell'influencer e brand ambassador Jon Hops.

Sarà online a partire dalla mezzanotte del 15 maggio la nuova collezione di Palm Island. Il brand di lifestyle è stato lanciato nel 2020 dall’influencer e brand ambassador Jon Hops. I nuovi articoli saranno disponibili sullo store digitale.

I lunghi mesi di lockdown hanno rappresentato una grande ispirazione per Jon Hops, che vanta un seguito di quasi 50 mila followers su Instagram. Jon è anche brand ambassador di Hydraqua e ne ha approfittato per disegnare e realizzare la nuova collezione del suo brand Palm Island.

«In un periodo in cui tutto sembra essere tinto di bianco, nero e grigio, ho sentito la necessitò di trasmettere spensieratezza e colori. – ha raccontato Jon Hops a proposito della nascita della nuova collezione di Palm Island – Ho deciso di mettere in pratica una delle mie grandi ambizioni: creare e gestire un brand che fosse mio e non solo un progetto a cui collaborare. L’idea di Palm Island è nata proprio così, con la voglia di trasmettere alla mia generazione un senso di libertà, spensieratezza e vivacità, con la certezza di tornare presto alle nostre piccole grandi avventure alla scoperta del mondo».

Jon Hops: Palm Island e il fascino del Kenya

Jon Hops, romano all’anagrafe ma francese d’adozione, era impegnato in un trainig camp in Kenya quando è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Hops ha quindi tratto ispirazione dalla natura circostante e da tutte le sue bellezze, dando libero sfogo al suo estro creativo. Così, dopo una full immersion di tre mesi, ha disegnato la sua nuova linea di pantaloni colorati in stile pop. Sono pantaloni adatti sia per escursioni che per una passeggiata in una rinomata capitale europea.

Elemento identificativo della nuova linea sono i tessuti con i quali sono stati realizzati i pantaloni, frutto di un’attenta ricerca che Jon ha intrapreso tra i villaggi della costa kenyota. Per l’influencer infatti, era essenziale riuscire a trovare un materiale che valorizzasse la funzionalità e l’adattabilità dei nuovi capi. E che fosse contemporaneamente versatile, resistente ed ecologico.