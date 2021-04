‘Unloved’, l’iniziativa di un liceo di Palermo per far innamorare gli studenti anche a distanza

Azzurra Chiarelli ci racconta l'iniziativa 'Unloved' del Liceo Cannizzaro di Palermo: ecco come si conoscono gli studenti in pandemia.

Come si innamorano gli adolescenti in tempo di pandemia? Sicuramente per i giovanissimi il distanziamento sociale e la quarantena rendono le questioni sentimentali più complicate. E lo dimostra un sondaggio (qui tutti i dati) di ScuolaZoo pubblicato nella Giornata Mondiale del Bacio. Il 70% dei ragazzi che hanno aderito al sondaggio si dichiara infatti single, mentre il 57% dei rispondenti non ha avuto un appuntamento (nemmeno virtuale) nell’ultimo anno. Un empasse impossibile da superare?

Non per il Liceo Cannizzaro di Palermo e non per Azzurra Chiarelli, Rappresentante d’Istituto ScuolaZoo. Nel giorno di San Valentino – vista la situazione causata dall’emergenza sanitaria – Azzurra ha infatti dato il via all’iniziativa Unloved.

«Quest’anno, a partire da San Valentino, sentiamo di dover fare qualcosa per non far perdere la magia del giorno. – ci racconta Azzurra – Abbiamo creato un sotto-progetto all’interno della pagina meme della scuola chiamato Unloved».

Visti i tempi di didattica a distanza, l’idea è stata quella di istituire una bacheca virtuale (la trovate qui) in cui poter lasciare messaggi d’amore, anche anonimi, sperando che la freccia di Cupido faccia poi il suo corso. L’attività è stata sperimentata per la prima volta durante San Valentino, e due ragazzi si sono conosciuti e innamorati così, dopo un appuntamento alle macchinette.

«Tramite messaggi in direct o attraverso un form anonimo i ragazzi, ci possono mandare degli spot. Gli spot sono avvistamenti di persone che ti interessano. Noi li ripubblichiamo nelle stories, così che possano arrivare al diretto interessato. La prima volta lo abbiamo proposto a San Valentino, ma abbiamo visto che continuavano ad arrivarci tantissime richieste e quindi lo abbiamo riproposto».

«Cerchiamo di fare da Cupido per far conoscere persone anche in un anno complicato come questo» conclude Azzurra.