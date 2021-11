Lo YouTuber Mr Beast ha ricreato i set e i giochi di ‘Squid Game’ con 456 persone

In totale l'operazione a tema Squid Game è costata a Mr Beast 3.5 milioni di dollari, ma il risultato è spettacolare.

Mentre in tutto il mondo continua a dilagare la moda Squid Game (non sempre con riscontri positivi), Mr Beast – celebre YouTuber – porta il fenomeno su un livello totalmente nuovo. Per chi non lo conoscesse Mr Beast (che su YouTube vanta più di 76 milioni di iscritti) è noto per le sfide estreme che ripropone ai suoi utenti sulla piattaforma. Ma quella a tema Squid Game ha superato qualsiasi limite. L’obiettivo era infatti quello di ricreare i giochi della serie nella realtà, facendo partecipare 456 persone. Obiettivo: vincere 456mila dollari, ovviamente senza morire (!) ma restando semplicemente l’ultima persona in gioco.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Mr Beast, includendo il premio in denaro l’intera produzione e realizzazione dei set gli è costata ben 3.5 milioni di dollari. Anche perché ogni giocatore ha avuto a sua disposizione degli strumenti che permettevano di comprendere quando fossero stati colpiti. I giochi ricreati sono gli stessi della serie, con l’esclusione del Gioco del Calamaro, un po’ troppo fisico per essere riprodotto nella realtà.

Il video di Mr Beast su Squid Game è apparso su YouTube il 24 novembre dopo settimane di lavori e al momento conta quasi 30 milioni di visualizzazioni. Un dato per cui lo YouTuber ha subito ringraziato a mezzo Twitter: «Vi ringrazio perché siete carini e supportate tantissimo il nuovo video! – ha cinguettato – La community di YouTube è fantastica, vi amo tutti».